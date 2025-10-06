Sega y el Comité Olímpico Internacional (COI) anuncian una colaboración con Sonic

Sega y el Comité Olímpico Internacional (COI) han anunciado un nuevo acuerdo de licencia que vincula al icónico personaje, Sonic the Hedgehog con los próximos eventos olímpicos. Si bien no se han confirmado videojuegos específicos como parte de esta alianza inicial, el enfoque del anuncio está puesto en la creación de productos y mercancía oficial basada en los Juegos Olímpicos con la participación de los personajes de la franquicia de Sonic the Hedgehog.

¿Cuáles son los eventos que verán el regreso de a los juegos olímpicos?

El nuevo acuerdo sitúa a Sonic the Hedgehog en el marco de las próximas citas olímpicas, las cuales son los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia, y los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El anuncio estuvo acompañado con la revelación de tres ilustraciones oficiales. Uno de los diseños muestra una silueta de Sonic practicando snowboarding, con los aros olímpicos de fondo. Un segundo gráfico presenta el contorno de Sonic al rededor de los cinco colores olímpicos, acompañado de la frase “going for gold” (ir por el oro).

La tercera imagen muestra a varios personajes principales como Sonic, Tails, Shadow, Amy Rose y Knuckles, en colores sólidos sobre la frase “Olympic dream” (sueño olímpico).

¿Es probable que regrese Sonic en un videojuego ambientado en los juegos olímpicos?

Esta colaboración revive las dudas sobre un nuevo título de la serie “Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos”. Esta serie de títulos debutó en 2007 para la consola Wii y la DS. La entrega más reciente de la saga se lanzó en 2019, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020. ¿Es probable que podamos volver a ver la colaboración entre Sega y Nintendo? La verdad es que no lo sabemos. Sin embargo, puede ser probable que podamos ver un juego de este tipo, pero únicamente con personajes del universo de Sonic the Hedgehog.

