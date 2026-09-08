Seis figuras coleccionables de Dragon Ball Super aterrizan en Burger King Latinoamérica

La fama de Dragon Ball es bien conocida en Latinoamérica, sin lugar a dudas el ‘anime’ más popular en todos los países de la región como México, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y demás. Su más reciente serie además de Daima, Dragon Ball Super, continúa generando fanáticos alrededor de todo el globo y pronto tendrá una continuación basada en el Arco de Moro del ‘manga’ a cargo de Toyotaro, quien hace poco dejó ver una parte de la mamá de Vegeta. Una colaboración entre Burger King y Dragon Ball Super ahora nos brinda seis figuras de colección con los combos King Jr.

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Las figuras coleccionables de Dragon Ball Super disponibles en establecimientos Burger King para los países de Latinoamérica corresponden a: Goku, Goku Super saiyajin dios super saiyajin, Vegeta, Vegeta Super saiyajin dios super saiyajin, Piccolo y Bills. Como podemos ver, no hay mucha variedad al tener dos Goku y dos Vegeta entre seis totales, por lo que las figuras son más bien básicas y no muy diferentes de otras minifiguras en el mercado, sean oficiales Gachapon o genéricas.

Además de las figuras de Dragon Ball Super con los combos King Jr. también hay otros accesorios disponibles en Burger King como vasos coleccionables y camisetas, por un valor adicional que varía según el país. Todos estos productos solo estarán disponibles hasta agotar existencias, así que te recomendamos apurarte si estás interesado en adquirirlos, pues como ya dijimos el éxito de Dragon Ball no es para subestimar en nuestras vaporosas tierras latinas.

Ahora solo falta que lo mismo ocurra con Saint Seiya, cuya popularidad en Latinoamérica por lo menos excede la de muchos otros países en el mundo.