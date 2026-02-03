Si en Jurassic Park hubiesen tenido Wi-Fi la historia sería muy diferente, según este comercial del Super Bowl LX

Todavía faltan unos días para el Super Bowl LX, pero la compañía Xfinity ya lanzó su respectivo comercial con temática de Jurassic Park, que presenta a Sam Neil, Laura Dern y Jeff Goldblum rejuvenecidos digital y aparentemente con uso de IA. Dirigido por Taika Waititi (Thor Ragnarok y Love & Thunder), el anuncio incluye clips de la película Jurassic Park original, intercalados con nuevas escenas por parte del trío protagonista. Aunque la forma rejuvenecida de estos es bastante recordatoria del valle inquietante y el sospechoso de siempre es la infame tecnología IA.

Si bien el concepto ‘What If?’ de Xfinity –¿qué pasaría si Jurassic Park no hubiese salido mal?– es divertido, los espectadores no están igual de contentos con el inquietante rejuvenecimiento de los icónicos actores. El comercial comienza con los sistemas técnicos de Jurassic Park fallando, tal como se ve en la película original. Ahora bien, aparece de la nada un técnico de Xfinity para conectar un nuevo ‘router’, lo que soluciona el noventero problema.

El parque temático costarricense de Jurassic Park consigue abrir y funcionar de forma segura. Alan se dedica a recorrer las instalaciones como niño pequeño, mientras que Ian revive su apestoso meme con algo más sutil como una montaña de camarones y Ellie corre junto a la famosa manada de Gallimimus.

Según The Hollywood Reporter, el comercial y uso de escenas originales ha sido posible gracias a que Comcast, propietario de Xfinity, es también dueño de NBCUniversal. Jurassic Park es propiedad de Universal, mientras que NBC transmite el Super Bowl LX.