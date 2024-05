Sí, Mewtwo definitivamente podría ganarle a LeBron James

Pokémon es la propiedad de entretenimiento más rentable del planeta, así que no es extraño verla incluso en un canal de deportes. Nada que ver con el campeonato de videojuegos y cartas. La nota viene de ESPN, la cadena líder en programación deportiva, donde el presentador Stephen A. Smith del programa First Take, recibe preguntas de los fanáticos. Smith ya había recibido antes preguntas sobre Pokémon, sin embargo, la más reciente ponía en competencia al legendario Mewtwo contra el jugador de baloncesto LeBron James.

A Smith no podría importarle menos Pokémon, pero siendo profesional, respondió a la inusual cuestión. Fallando en pronunciar Mewtwo [míu.tu] [myoo·too], Smith señala que aunque la altura de LeBron (6’9” o 206 cm) es superior a la de Mewtwo (6′7″ o 200.66 cm), el Pokémon podría usar otros factores a su favor. No solo su larga cola podría ayudarlo, también habilidades como ‘nerviosismo’ (el rival consume 2 PP por movimiento) o ‘presión’ (el rival no puede consumir bayas) podrían afectar al jugador humano durante el juego.

En términos técnicos Pokémon, LeBron se cansaría el doble haciendo sus jugadas y le sería imposible comerse un chocolate o tomar agua durante el juego para recuperar su energía.

El análisis deportivo de esto es curioso, pero no por considerar si Mewtwo puede ganarle a LeBron James –quien ya jugó baloncesto con los Looney Tunes en la secuela de Space Jam–. Lo curioso es que siquiera alguien considere que LeBron tiene oportunidad contra el Pokémon genético y clon de Mew. Nadie puede asegurar que Mewtwo no use sus habilidades psíquicas para literalmente lanzar a LeBron por los aires, paralizarlo o, si nos guiamos por la película Detective Pikachu, poner el espíritu del jugador en un Magikarp.

O al mejor estilo de la primera Space Jam, Mewtwo podría usar el movimiento de anulación para que LeBron olvidase cómo jugar baloncesto. Por supuesto, solo hay uno al que ni Mewtwo podría ganarle en un partido de baloncesto: Michael Jordan.

Vía: Gameranx