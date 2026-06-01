Sin palabras, así nos dejó la figura Premium Masterline de Cammy de Street Fighter 6

Sin lugar a dudas Street Fighter 6 es a día de hoy no solo el juego más popular del genero de juegos de pelea, sino también una franquicia de videojuegos que se ha permeado en la cultura popular. Es por esta razón que es normal ver el lanzamiento de diferentes figuras, como anteriormente les informamos sobre la impresionante figura de Chun-Li. Ahora, el fabricante Prime 1 Studio ha revelado su más reciente obra de arte: una espectacular estatua de Cammy White luciendo su icónico atuendo clásico. Esta pieza se une a la línea Premium Masterline para capturar toda la gracia, letalidad y nostalgia de la agente Killer Bee de Delta Red.

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Precios y especificaciones de la figura Premium Master Line de Cammy White de Street Fighter 6

El nivel de detalle alcanzado por los escultores de Prime 1 Studio es sobresaliente.

Las reservas internacionales para la figura «Premium Masterline Street Fighter 6 Cammy Classic Costume (Ultimate Bonus Version)» arrancan formalmente el 2 de junio de 2026. Al tratarse de un artículo de lujo hecho a mano y con una disponibilidad de solo 600 unidades a nivel mundial, su precio de lanzamiento es de $1.499 dólares. Para la comunidad en Colombia, esto se traduce aproximadamente en unos $5.900.000 pesos colombianos (COP) al cambio actual (sin contar costos de envío ni aranceles de importación). Los coleccionistas que decidan adquirirla deberán tener paciencia. Ya que, el envió de esta figura está programado para algúnmommento entre octubre de 2027 y enero de 2028.

La figura recrea a la perfección la versión de Street Fighter 6 del leotardo con el que Cammy combatió a la organización Shadaloo en el pasado. De esta figura de Prime 1 Studio destaca la textura de lana texturizada de su boina roja, el detalle de sus trenzas en movimiento y el entallado leotardo verde que acentúa su tonificada musculatura.

¿Cuál es el tamaño de la nueva figura de Prime 1 Studio de Cammy con el traje clásico u outfit 2 de Street Fighter 6?

El tamaño de esta nueva figura premium de Cammy de Street Fighter 6 es a una escala de 1/4. Tomando en cuenta que la estatura oficial de Cammy en el juego es de 164 cm, la estatua alcanza una imponente altura de 54 centímetros en su pose estándar, llegando hasta los 63 centímetros si se le equipan todos los accesorios que trae. Su peso total estimado es de 12.65 kilogramos.

La base de la estatua está inspirada en las calles de Londres que vemos en su escenario en el modo World Tour de Street Fighter 6. Esta incluye detalles en adoquines, una persiana metálica cubierta de grafitis inspirada en la pantalla de selección de personajes de Street Fighter 6 y hasta. Además, la base incorpora iluminación LED integrada para emular la vibrante atmósfera urbana y la estética de la cultura Hip-Hop que define la identidad visual de Street Fighter 6.

Finalmente, la Ultimate Bonus Version, el paquete incluye múltiples opciones de personalización:

Dos torsos superiores intercambiables: Uno con su clásica pose de perfil sosteniendo su mirada fija, y otro donde se le ve mirando hacia atrás con el brazo izquierdo levantado.

Uno con su clásica pose de perfil sosteniendo su mirada fija, y otro donde se le ve mirando hacia atrás con el brazo izquierdo levantado. Un soporte de busto independiente: Permite exhibir el torso que no se esté usando en la estatua principal como una pieza separada.

Permite exhibir el torso que no se esté usando en la estatua principal como una pieza separada. Un muro con efectos visuales: Recrea los efectos cuando Cammy activa sus Super Art en Street Fighter 6.

Recrea los efectos cuando Cammy activa sus Super Art en Street Fighter 6. Un logotipo de grafiti de Cammy: Un stand acrílico adicional con el diseño de su firma para complementar la exhibición de la figura.

Fuente: prime1studio