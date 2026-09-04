Sin sentimientos, es la canción que Jorge Barón usa para describir la historia de Obito de Naruto

En un choque cultural tan insólito como fascinante, el legendario presentador colombiano Jorge Barón ha dejado a más de un milenial y centennials perplejos. Ya que, con su característico estilo sobrio y vistiendo camisa a rayas y tirantes, el icono de la televisión colombiana — que ha acompañado a generaciones desde hace 57 años— dedicó unas palabras de comprensión a Tobi —o mejor dicho, Obito—, personaje del anime Naruto, conectando su trágica historia de amor y traición con el clásico de la salsa «Sin sentimientos» del Grupo Niche.

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¿Es este un sueño febril?

Ver a una figura histórica del entretenimiento tradicional analizar el drama de un ninja de un manga anime mientras de fondo suena una de las orquestas más icónicas de salsa de Colombia bordea lo surrealista. Sin embargo, el análisis de Jorge Barón es sorpresivamente preciso respecto a los hechos de la serie. Durante el reel publicado en el perfil de Instagram del presentador colombiano, el señor Barón camina por su oficina repleta de cuadros y diplomas mientras empatiza directamente con el personaje:

«Créame que yo también entiendo su dolor. Usted arriesgó su vida por la mujer que amaba». Jorge Barón a Obito de Naruto.

La narración se intercala con imágenes de Obito, Rin y Kakashi, recordando cómo el joven ninja vio que su mejor amigo no cumplió la promesa que le había hecho. Con un tono serio y paternal, Jorge Barón asegura comprender lo que significan la traición y la decepción en la vida. Es justamente esa empatía la que utiliza para hilar el trágico desenlace del personaje con la célebre composición de salsa. «Así es que, tranquilo, porque su historia nos dio a entender por qué usted se quedó sin sentimientos», concluye el presentador, dando paso inmediatamente al coro de la emblemática canción del Grupo Niche. La combinación entre la nostalgia que produce la figura del icónico presentador, el dolor de un personaje de unas de los anime más influyentes de su generación y el ritmo tropical son los ingredientes perfectos para causar curiosidad en más de una persona.

Fuente: cuenta en Instagram de Jorge Barón