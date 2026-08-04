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SOFA 2026: fechas, entradas y toda la información sobre la feria «geek» más importante de Colombia

Conoce el precio de las entradas y cuáles son las personas que podrán ingresar a SOFA 2026 de manera gratuita.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA), organizado por Corferias y Click On Design, regresa a Bogotá y como es ya costumbre la expectativa por conocer la información concerniente al precio, fechas y contenido de la feria se incrementa con cada día que pasa. Es así que aquí les diremos, todo lo que deben saber para estar preparados para el inicio de SOFA 2026.

¿Cuándo es y cuánto cuestan las boletas o entradas a SOFA 2026?

SOFA 2026 se llevará a cabo del 8 al 12 de octubre en las instalaciones de Corferias, en Bogotá. Durante estos cinco días, el recinto reunirá a miles de personas alrededor de la creatividad, el emprendimiento y diversas aficiones. Por otro lado, si se preguntan por el precio de las boletas para SOFA 2026, les contamos que las entradas pueden adquirirse en línea y sus precios en Fase I (hasta el 14 de agosto) varían según el tipo de boleto:

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  • Boletería General (por persona y por día): $24.000 para jueves o viernes, y $30.000 para sábado, domingo o lunes.
  • Family Pass (mínimo 4 personas que ingresen juntas): $21.000 por persona para jueves o viernes, y $27.000 por persona para sábado, domingo o lunes.
  • SOFA Pass (pase personal para todos los días con reingreso libre): $114.000.

Durante SOFA 2026, el ingreso es gratuito para menores de 7 años y adultos mayores de 70 años presentando documento de identidad. Además, quienes paguen con con la tarjeta del patrocinador obtendrán un 20% de descuento en la boletería online (hasta agotar un stock global de 15.000 entradas) o un 10% de descuento en las taquillas del evento (hasta 10.000 entradas).

¿Qué sabemos sobre los contenidos de SOFA 2026?

Por el momento, conocemos que SOFA 2026 contará con 465 expositores y una programación construida junto a comunidades de todo el país. Así que como en ediciones anteriores, los asistentes a SOFA 2026 podrán ver una oferta que incluirá escenarios dedicados al cosplay, videojuegos, ilustración, manga, anime, literatura fantástica, coleccionismo, juegos de mesa, ciencia, arte y tecnología.

Asimismo, los asistentes encontrarán espacios especializados como Open Games, Beta Test Fest, Ciudad de Artistas, Cómic Independiente, comunidades retro, deportes medievales e iniciativas sociales. Según indicaron Zantiago Echeverri, director de Contenidos, y Tatiana Rudd, jefe de proyecto de SOFA en Corferias —en un comunicado de prensa oficial— el SOFA 2026 busca promover el talento de ilustradores, escritores, desarrolladores y emprendedores, añadiendo que se anunciarán nuevas propuestas en los próximos meses.

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Fuente: SOFA 2026

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