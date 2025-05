Solo hay 77 cartas Magic de Chocobo dorado en los sets de Final Fantasy

Durante la reciente convención PAX East 2025, Wizards of the Coast estuvo presentando varias de las nuevas cartas de su esperada colaboración con Square Enix y Final Fantasy. Los diferentes sets Commander y cartas Magic de Final Fantasy salen el 13 de junio, por lo que se esperan que sean un producto de acogida masiva, para fanáticos de una u otra entrega, jugadores de Magic o simplemente inversionistas. Tal vez no haya una carta de rareza extrema como el Anillo único, pero los sets de Final Fantasy contarán con la mascota por excelencia de la saga: Chocobo. De estos, la más rara es la carta del Chocobo dorado.

Si bien hay cartas Magic de Chocobos de diferentes colores, la carta de Chocobo dorado es especial en que solo existen 77 de ellas. Los afortunados seguramente la conservarán como un invaluable tesoro –en realidad muy avaluado y deseado–. El equipo sabía que quería elegir algo que todo fan de Final Fantasy conociera. Por eso, para el productor ejecutivo Zakeel Gordon, la elección fue sencilla, concretamente el Chocobo viajero.

«El Chocobo era el personaje estrella que queríamos destacar, porque está presente en la gran mayoría de los juegos. Si eres fan de la franquicia, pero solo tienes una conexión con ciertos juegos, reconocerás un Chocobo sea cual sea», señaló Gordon. El equipo se inspiró en un juego específico para la carta (las variantes representan Chocobos de varios colores de Final Fantasy 7), pero incluso si un jugador no está familiarizado con las carreras de Chocobos, sabrá qué criatura es.

Lo curioso de este Chocobo serializado, es la cantidad de ediciones. Headliners anteriores han tenido hasta 500 copias, pero el Chocobo viajero dorado solo tendrá 77. Esto fue intencional, ya que el equipo quería que la carta se sintiera aún más especial. «77 es, en mi opinión, el medio perfecto para el tipo de serialización que hemos estado haciendo últimamente», explica Gordon, «donde es un poco menos raro que el ‘Anillo único’, pero un poco más raro que un ‘X de 500’. En el espíritu de Final Fantasy 7, dos sietes me parecieron la cantidad adecuada».