Sonic tendrá una colaboración con Magic: The Gathering – Lista de cartas

La tremenda colaboración de Final Fantasy con el popular juego de cartas de Wizards of the Coast resultó ser todo un éxito y sabíamos que no iban a demorarse en anunciar un nuevo ‘crossover’. Aquí está la noticia esperada y el protagonista será un erizo azul muy famoso. La próxima colaboración nos traerá cartas de Sonic The Hedgehog a Magic: The Gathering, pero muy pocas serán cartas nuevas. Las mayorías serán versiones de cartas conocidas en forma ‘de una colección’drops’ de Secret Lair.

Las nuevas colecciones son las siguientes. Los nombres de las cartas son los de las versiones en inglés.

Secret Lair x Sonic: Amigos & enemigos

Super State

Knuckles the Echidna

Amy Rose

Dr. Eggman

Miles ‘Tails’ Prower

Shadow the Hedgehog

Sonic the Hedgehog

Secret Lair x Sonic: Persiguiendo aventuras

Estas son las nuevas versiones de Sonic siete cartas especiales de Magic: The Gathering.

1x Generous Gift

1x Open the Armory

1x Fabricate

1x Deadly Dispute

1x Unexpected Windfall

1x Sol Ring

1x Treasure token

Secret Lair x Sonic: Turbo Gear

Este drop tiene siete cartas de objetos muy icónicos de Magic: The Gathering con arte en el mundo de Sonic the Hedgehog.

The Reaver Cleaver como “Knuckles’s Gloves”

Swiftfoot Boots como “Air Shoes”

Myr Battlesphere como “Egg Hammer”

Hammer of Nazahn como “Piko Piko Hammer”

Lightning Greaves como “Power Sneakers”

Weatherlight como “Tornado, Sonic’s Biplane”

1x Myr token como “Egg Pawn”

Las cartas de Magic: The Gathering – Secret Lair x Sonic the Hedgehog estarán disponibles en ediciones normal desde el 14 de julio de 2025.