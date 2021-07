Juguetes de Spider-Man: No Way Home dejan ver algunos de los nuevos trajes

Aunque debemos esperar hasta diciembre para que el multiverso cinematográfico de Marvel exploté, cortesía del amigable vecino, Spider-Man: No Way Home ya está dejando pistas de lo que podremos encontrar. Gracias a las líneas de juguetes de LEGO, Funko y Hasbro –como es habitual–, tenemos una idea de los nuevos trajes para Peter Parker y hasta el confirmado Doctor Strange con una curiosa herramienta.

Ni siquiera es una filtración, pues cortesía de Marvel podemos ver el traje de Spider-Man en el UCM con detalles dorados más pronunciados en el símbolo de la araña, que en Avengers: Infinity War y Endgame. Por otro lado, el Funko Pop! deja ver lo que parecería ser una modificación de Doctor Strange con una suerte de arte mística en el traje integrado de Parker.

Si nos guiamos por el set de LEGO, Spider-Man, Strange, Wong y MJ enfrentarían a un escorpión gigante en el taller del Sanctum Sanctorum. O podría ser alguna transformación de Mac Gargan, por supuesto. Wong se ve más joven en su figura LEGO, además, es importante recordar que es él quien aparece peleando contra Abomination en el tráiler de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos.

Un nuevo universo, de trajes para Spider-Man

Tanto en la línea Titan Hero Series de Hasbro como en la de LEGO, vemos un segundo traje para Spider-Man, esta vez negro con delineaciones doradas de telaraña. Una teoría es que podría ser resistente a ataques eléctricos, y dada la confirmada aparición de Electro aparte de Doctor Octopus (cierto, habrá dos doctores), es muy probable.









Mientras en otro set de LEGO se aprecia a Vulture, este dice ser inspirado en Spider-Man: Homecoming y no debe tomarse como una confirmación de Adrian Toomes en No Way Home.

No menos importante, Doctor Strange está vestido un poco más casual en esta ocasión con atuendo para la nieve y pala en mano (¿Shovel Strange?). Un poco acorde para la época decembrina en Nueva York en la que quizás sucedería la película, dada la fecha de estreno.

Spider-Man: No Way Home se estrena el 17 de diciembre del 2021.