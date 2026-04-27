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Square Enix arranca la celebración del aniversario 25 de Final Fantasy X con peluches, libros y música

Un verano en Spira.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Square Enix lanzó un nuevo sitio web para celebrar el aniversario 25 de Final Fantasy X. La compañía reveló sus planes para lanzar productos, libros y álbumes de música del juego, cuyos 25 años de lanzamiento en Japón se conmemoran oficialmente el próximo 19 de julio.

La primera colección de productos revelada es una colección de peluches estilo ‘chibi’ de los personajes, que saldrá a la venta en julio del 2026. En total son ocho personajes. Los peluches de Tidus y Yuna costarán 4400 yenes (aproximadamente $27,65 USD) cada uno, mientras que los otros seis peluches de Wakka, Lulu, Auron, Kimahri, Rikku y Jecht costarán un poco más, 4620 yenes (aproximadamente $29,05 USD).

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Square Enix también reveló un par de nuevos libros de FFX que pondrá a la venta antes del aniversario, el 3 de julio de 2026. Lanzará una versión HD Remastered de Final Fantasy X Memorial Album, publicado originalmente en 2002, a 3520 yenes ($22,10 USD). La compañía también producirá el nuevo Final Fantasy X 25th Anniversary Visual Art Book -Eternal Spira-, que incluye las ilustraciones de Tetsuya Nomura para la obra de teatro Kabuki de 2023, a 2750 yenes ($17,30 USD).

La compañía completó los anuncios del aniversario con el lanzamiento de nuevos álbumes de música de Final Fantasy X. El 1ro de julio del 2026, Square Enix lanzará el set de vinilos Eternal Calm a 9350 yenes ($58,75 USD) y un álbum en CD con múltiples versiones de «Zanarkand» a 2420 yenes ($15,20 USD). Posteriormente, lanzará un álbum con arreglos de House Grooves a 3300 yenes ($20,75 USD).

Final Fantasy X se lanzó originalmente en Japón para PlayStation 2 el 19 de julio del 2001. Square Enix lanzó la versión FFX HD Remaster que viene con Final Fantasy X-2 para PS3, PS Vita, PS4, PC, Xbox One y Nintendo Switch.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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