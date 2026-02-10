Square Enix presenta la figura Play Arts de Tifa y su pareja en Final Fantasy VII Rebirth, entre otras de la franquicia

Square Enix reveló una nueva línea de figuras de la serie Final Fantasy durante el Wonder Festival Winter 2026, una de las principales exposiciones de figuras en Japón. La exhibición presentó prototipos de Final Fantasy X, XII y VII Rebirth, incluyendo personajes que pocas veces reciben artículos de alta gama. La franquicia Final Fantasy es una de las series RPG más longevas de los videojuegos, pero hemos de admitir que es Final Fantasy VII y sus reimaginaciones del que más ‘merchandising’ se produce.

Las nuevas figuras abarcan múltiples entregas de la saga, desde la peregrinación tropical de Spira hasta las tierras devastadas por la guerra de Ivalice y la distopía industrial de Midgar. Entre las más destacados se encuentran figuras a escala de alta calidad de personajes protagónicos y de reparto, junto con nuevas iteraciones de los favoritos de la trilogía en curso Final Fantasy VII Remake / Rebirth.

Tifa Lockhart Play Arts Shin – Final Fantasy VII Rebirth

Si bien Tifa ya había obtenido una figura Play Arts de Final Fantasy VII Remake, la secuela Rebirth tiene su propia edición de figuras, pese a que los diseños no cambien significativamente. Una alta articulación y detalles acompañan a la novia no novia de Cloud, con su icónico atuendo de botas rojas, modernas medias altas, shorts, falda de pliegues, brasier deportivo y top, tirantas, guantes largos y coleta para el cabello.

Final Fantasy VII Rebirth – Adorable Arts Petit

Por otra parte, Square Enix también presentó una colección de figuras deformadas estilo chibi que representan a los miembros principales del grupo de Final Fantasy VII Rebirth, incluyendo a Cloud Strife, Tifa Lockhart, Barret Wallace, Yuffie Kisaragi y Red XIII. Además de la notable ausencia de Aerith Gainsborough, la colección también incluye a Rufus Shinra, presidente de la Compañía Eléctrica Shinra.

Adorable par de tímidos tórtolos.

Las fechas de lanzamiento y el precio de estas figuras y la Play Arts de Tifa aún no se han determinado.

Final Fantasy XII – Fran

Fran, maestra de armas y guerrera Viera, es compañera del pirata aéreo Balthier. El prototipo captura su alta estatura y el singular diseño de armadura característico del entorno de Ivalice.

Final Fantasy X – Yuna

Yuna, la invocadora en peregrinación para derrotar a Sin, es central en la narrativa emotiva del juego. La figura aparece con su atuendo tradicional de invocadora, blandiendo su bastón.

Final Fantasy X – Tidus

El alegre jugador de blitzball y protagonista de la décima entrega principal de la serie. Está esculpido sosteniendo su emblemática espada de la Hermandad, listo para el combate.

Debemos esperar un poco más para conocer cuándo y dónde es posible reservar/comprar todas estas figuras de Final Fantasy, pero lo más probable es que primero se pongan a la venta en la oficial Square Enix Store.