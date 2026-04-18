Square Enix revela figuras coleccionables de Crono y Marle de Chrono Trigger

Aunque el aniversario 31 de Chrono Trigger pasó sin mayores novedades el pasado marzo, una serie de conciertos en Norteamérica acompañarán la celebración y a esta se unirán un par de figuras coleccionables reveladas por Square Enix. Si bien los rumores de un ‘remake’ de Chrono Trigger siempre fluyen a través del tiempo, su desarrollo aún no es nada oficial por parte de la compañía líder en los RPG.

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En el espacio Square Enix POPUP que se celebra actualmente en Ikebukuro PARCO, se presenta por primera vez el prototipo a color de las figuras protagónicas:

Chrono Trigger FORM-ISM Chrono

Chrono Trigger FORM-ISM Marle

Crono es un joven que se embarca accidentalmente en un viaje en el tiempo tras conocer a Marle y reunirse con su amiga científica Lucca, quien por una falla técnica y un pendiente activa un portal. A medida que el grupo explora diferentes periodos, desde la prehistoria hasta un futuro distópico, forjan alianzas con diversos personajes, incluyendo a una cavernícola llamada Ayla, a un compañero robótico llamado Robo y a un caballero sapo humanoide llamado Frog. En el camino, descubren la verdad tras el origen de Lavos y su plan para destruir el mundo.

Las figuras de Crono y Marle se basan en el arte original de Akira Toriyama.

El pasado 11 de marzo el juego cumplió 31 años desde su lanzamiento en Super Famicom. Del ‘Dream Team’ que dio vida al juego original, Hironobu Sakaguchi trabaja aparte en su compañía Mistwalker y el diseñador de personajes Akira Toriyama ya no está entre nosotros. Solo Yuji Horii de Dragon Quest labora actualmente en Square Enix, mientras que el compositor Nobuo Uematsu poco a poco se va retirando de la industria.

Por ahora no hay un precio ni fecha de salida para estas figuras coleccionables de Crono y Marle. Esperamos que pronto se les unan Lucca, Ayla, Robo y Frog, así tarden toda una vida como el presunto ‘remake’ de Chrono Trigger.