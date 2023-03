Squid Craft 2: Pelicanger, Komanche y todos los eliminados del día 4

Luego de una polémica desatada por un ‘bug’ en el juego «Huevos de pascua», la organización de los Squid Craft 2 tomo la decición de revivir a todo el equipo azul que se enfrentó en el tercer día contra el equipo amarillo, en el cual se encontraba Pelicanger de Colombia. No obstante, de los 14 integrantes del equipo azul tres decidieron no ser revividos. Los participantes que no accedieron a ser revividos fueron Rubius, Quackity y Cristinini. Al finalizar el tiempo, siete participantes fueron eliminados.