Su nombre es Bond, James Bond, y lo puedes tener con lujo de detalles gracias a esta figura de Hot Toys

La versión de Daniel Craig del agente del MI6 que se despidió de la gran pantalla en Sin tiempo para morir, tiene una nueva figura coleccionable de alta gama bajo la manga del tuxedo cortesía de Hot Toys. En su última entrega, James Bond ya no es el 007 favorito de su majestad, pero regresa de su retiro para rescatar a un científico secuestrado y descubrir una conspiración relacionada con la tecnología nanobot, cuando su familia se encuentra en grave peligro. Esta efigie de 30 cm de altura ya es posible preordenarla con un plazo de entrega entre abril y septiembre del 2026.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

Sideshow y Hot Toys se complacen en presentar su primera figura a escala sexta de James Bond. Desde la realista escultura de la cabeza de Craig hasta el traje con intrincados detalles, no se ha descuidado ningún aspecto del 007 más famoso, lo que garantiza su máxima calidad. La figura presenta una nueva escultura de la cabeza con un parecido distinguido y ojos giratorios separados para realzar el realismo.

El traje de tela está finamente confeccionado para realzar la clásica apariencia de caballero de James Bond. Con una chaqueta de esmoquin negra y detalle de pañuelo de bolsillo sobre una camisa de vestir blanca, el look de esmoquin se completa con un corbatín negro y un reloj. Además, se incluyen dos tipos de pistola y una ametralladora para realzar la exhibición sobre el fondo con temática de cañones y la base de la figura.

Si bien cualquier coleccionable de James Bond ya es un elemento destacado, la figura de James Bond a escala sexta de Hot Toys es un clásico que dará elegancia a tu colección. Ahora la pregunta de oro es, ¿para cuándo la figura de Paloma (Ana de Armas) con quién comparte la escena de este traje en Cuba?