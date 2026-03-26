Super Mario Galaxy: La película obtiene un récord Guinness a la crispetera más pequeña del mundo

Continúan las promociones de la película Super Mario Galaxy y con una de ellas, Nintendo, Illumination, Universal Pictures y Zinc Group obtuvieron un récord Guinness por el envase de palomitas de maíz o crispetera más pequeña del mundo. Este objeto coleccionable está inspirado en el diminuto caldero de Bowser de la próxima película animada.

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Según la organización, «esto representa el ejemplo más reciente del creciente papel de los objetos coleccionables cinematográficos en la creación de experiencias inmersivas en el cine, brindando al público una forma única de celebrar los mundos y personajes que aman mucho después de que terminan los créditos».

En este video puedes ver el reconocimiento oficial y récord Guinness al envase de palomitas de maíz más pequeño del mundo, en celebración de Super Mario Galaxy: La película.

El récord fue evaluado y confirmado oficialmente a las 2:00 pm del 17 de marzo en el cine Universal Cinema AMC de Universal CityWalk Hollywood, donde un juez de Guinness World Records verificó las dimensiones y la capacidad del envase. En su punto más ancho, este recipiente para palomitas mide 6,6 cm y tiene capacidad para aproximadamente 5 a 11 granos de palomitas, lo que lo convierte en el recipiente funcional más pequeño jamás registrado.

El caldero miniatura, elaborado con precisión, es una réplica fiel del minúsculo caldero de Bowser, un divertido homenaje a la nueva película, que sigue al éxito de taquilla de Nintendo e Illumination de 2023, Super Mario Bros: La película. En la película anterior, Bowser consumió una estrella azul que lo encogió a un tamaño pequeño, dejando al temible villano confinado en un pequeño castillo dentro del castillo real de la Princesa Peach en el Reino Champiñón.

El envase de palomitas de maíz que ostenta el récord mundial Guinness saldrá a la venta a partir del 1ro de abril en los cines participantes, incluidos AMC Theatres en Estados Unidos, Vue Cinemas en Taiwán y Golden Screen Cinemas en Malasia.

Por otro lado en cuestión de coleccionables que sí nos llegan, están las figuras de la Cajita Feliz de McDonald’s y una crispetera grande de Yoshi que se agotó en todos los teatros, días antes del estreno de la película de Super Mario Galaxy.

El preestreno de Super Mario Galaxy: La película es el próximo 1ro de abril en Colombia y otros países de Latinoamérica.