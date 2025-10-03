Superman vs The Amazing Spider-Man: La batalla del siglo

The Avengers abrió en el 2012 un camino para las películas de superhéroes donde la fórmula de mezclar personajes de un mismo universo resultó completamente exitosa. Muchas otras franquicias fílmicas decidieron unirse a la moda de los universos compartidos, pero los cómics siguen llevando las de ganar con las propiedades de Marvel y DC, que arrancó con Man of Steel pero se oficializó con Batman v Superman: Dawn of Justice, para hacer efectivo el crossover en 2017 con Justice League.

Ambas compañías no están exentas de controversias. Por un lado, Marvel y su turbulenta relación con Sony por los derechos de Spider-Man, que hasta comienzos del 2015 se logró reconciliar con su casa matriz. Tras un reboot de dos películas protagonizadas por Andrew Garfield y con un éxito más bien moderado, aunque mejor elaboradas que las de Tobey Maguire, Sony comprendió que lo mejor para el arácnido era unirse al Universo Cinematográfico de Marvel y dejar de intentar sobresalir cual llanero solitario.

Por el lado de Warner Bros el reboot para el último hijo de Krypton llegó con Man of Steel, tras una críticamente impactada Superman Returns e inspirada en la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan. La aclamada terna de Nolan y su universo exclusivo dejó un vacío enorme, razón por la cual DC Comics pensó en el momento justo para dar inicio a un universo extendido fílmico. Man of Steel tuvo críticas divididas y una taquilla nada exorbitante, pero eso no fue impedimento para que a su secuela, transformada intensamente hasta el punto de resultar en el primer paso de la Liga de la Justicia, le fuese invertida una elevada cifra en presupuesto.

Y aún con estas controversias que rodean las apariciones de Spider-Man y Superman en la gran pantalla, ambos héroes comparten un pasado más cercano del que muchos imaginan.

Fue en enero de 1976 cuando el escritor Gerry Conway y el artista Ross Andru trajeron a la realidad de los cómics una inesperada alianza de las dos grandes editoriales, presentando a los dos icónicos personajes de cada compañía. La premisa de que Superman y Spider-Man se reunieran por primera vez para trabajar juntos, era con el objetivo de detener los nefastos planes de dominación mundial de Lex Luthor y el Dr. Octopus.

La ubicación de esta aventura no es especificada en el multiverso de DC o el universo Marvel. Sin embargo, futuros crossovers dejaron claro que todo era parte de una continuidad compartida exclusiva, es decir, una tierra donde los personajes de DC y Marvel siempre habían estado juntos. Nada de viajes interdimensionales o portales.

En la introducción de Crossover Classics, que contiene la historia de “¡La batalla del siglo!” entre Superman y Spider-Man, Gerry Conway señala: “Los puristas tal vez reclamen que nunca explicamos cómo Superman y Spider-Man resultaron en el mismo universo…; para nuestras mentes, cómo ambos llegaron allí era lo de menos.”

Años más adelante el cómic ‘DC Versus Marvel’ se presentaría como el primer crossover de ambas compañías que ocurría dentro de la continuidad de ambos universos independientes, pero aun así el mérito de la novedad recae en ‘Superman vs The Amazing Spider-Man’.

Cuando Ock confundió a Spidey con Superman. The Amazing Spider-Man #3 (1963)

La historia del cómic nos ilustra a Superman en Metrópolis, combatiendo contra un gigante robot controlado por Lex Luthor. El villano roba un circuito de programación de los Laboratorios S.T.A.R. y escapa a su escondite subacuático. Superman logra seguirle la pista y lo enfrenta nuevamente, capturándolo y llevándolo a prisión.

En Nueva York, Spider-Man se cruza en el Museo Metropolitano con una banda que trabaja para el Dr. Octopus. Una vez derrotados, el científico se enfrenta a Spider-Man en una considerable batalla junto al aparatoso Flying Octopus. Después de la pelea, un inconsciente Dr. Octopus es tomado en custodia por la policía.

Ambos villanos, Lex y Ock, son llevados a una prisión ubicada en Deming, Nuevo México. Una vez se conocen, escapan juntos. Por su parte, Clark Kent, Lois Lane, Peter Parker y Mary Jane cruzan caminos en la Conferencia Mundial de Noticias, y es durante una discusión entre Peter y Lois que un falso Superman la secuestra junto a Mary Jane.

Kent y Parker cambian a sus identidades heroicas y entonces se encuentran. Spider-Man recibe una ráfaga solar radioactiva por parte de un escondido Lex Luthor, gracias al cual logra golpear fuertemente a Superman. El arácnido se siente más fuerte de lo que era, pero aun así cree que la reputación de Superman está sobrevalorada. Una vez el efecto radioactivo cesa en Spider-Man y resulta herido intentando atacar a Superman, ambos héroes dialogan y llegan a la conclusión de que han sido engañados.

Tras seguir el rastro de los villanos a una bodega y luego a una aldea cercana al Monte Kilimanjaro, Superman y Spider-Man terminan en un satélite utilizado previamente por Injustice Gang. Es allí donde Luthor usa el circuito de programación robado con un láser radioactivo. Ambos héroes son derrotados por Lex y Doc Ock, donde se revela que Luthor busca generar una reacción en cadena climática para extorsionar al gobierno de Estados Unidos por 10 mil millones de dólares.

Se inicia un enfrentamiento entre los cuatro, pero Superman deja la pelea para contrarrestar una gigantesca ola generada por Lex, mientras Spider-Man combate a los dos villanos. Cuando Octopus entiende que el plan de Luthor es destruir el planeta, destroza un panel de control. Con su supervelocidad, Superman logra detener la fuerza de la colosal ola previniendo una catástrofe mayor.

Cada héroe toma su inmovilizado villano y se despide. Spider-Man y Superman se convierten instantáneamente en viejos amigos.

Aunque este fue el primer crossover publicado de DC/Marvel con personajes de su propiedad, ambas casas editoriales habían colaborado en una edición especial de El Mago de Oz. Con el paso del tiempo otra serie de crossovers llegarían al mercado (más una segunda entrega ‘Superman and Spider-Man’), entre los cuales encontramos algunos como:

-Batman vs The Incredible Hulk

-Darkseid vs Galactus: The Hunger

-Spider-Man and Batman

-Green Lantern / Silver Surfer: Unholy Alliances

-Batman and Captain America

-Daredevil / Batman

-The Incredible Hulk vs Superman

– Justice League of America / Avengers

Ciertamente Batman ha conocido a medio Marvel, incluso a las propias Tortugas Ninja recientemente.

Larga vida a los crossovers.