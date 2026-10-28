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Takara Tomy anuncia nueva versión de su mascota virtual Pokémon Friends Poké Ball

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Cesar Nuñez
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En octubre del 2025, Takara Tomy lanzó en Japón la mascota virtual Pokémon Poke-nade Monster Ball o Pokémon Friends Poké Ball, disponible en idiomas inglés y japonés pese a que no salió en mercados internacionales. Ahora la compañía se prepara para lanzar una nueva versión ‘Plus’ de esta mascota virtual que permite acariciar a los Pokémon.

Las versiones anteriores permitían bañar al Pokémon y acceder a minijuegos, como bailar o jugar al escondite. Esta nueva versión incluirá más minijuegos como juego de pelota o preparación de dulces, además de alimentar al Pokémon, llevarlo de paseo y decorar su entorno. Esta versión incorpora el chino tradicional como tercer idioma seleccionable, sumándose al japonés y al inglés. También cuenta con una nueva función de comunicación que permite que el Pokémon de un usuario visite a otro jugador que posea la misma versión.

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Pokémon Friends Poké Ball+ incluye siete Pokémon principales con los que se puede interactuar: Pikachu, Piplup, Rowlet, Scorbunny, Dedenne, Gengar y Ditto. Además, aparecen otros 170 Pokémon en calidad de amigos, entre ellos Raichu de Alola, Quagsire, Mawile, Absol, Emolga y Gholdengo. Zorua es uno de los Pokémon a encontrar por medio de comunicación entre dispositivos.

Aunque el producto ofrece soporte de varios idiomas, Takara Tomy Mall solo acepta pedidos nacionales y no tiene habilitada la opción de realizar envíos internacionales. Los interesados ​​que residan fuera de Japón deben recurrir a otros sitios que ofrezcan envíos a nivel mundial, como Amazon Japón o plataformas tipo ZenMarket.

Pokémon Friends Poké Ball+ estará disponible el 7 de noviembre del 2026 por 8.140 yenes o cerca de $52 USD.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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