Takara Tomy lanzará El juego de Life con temática de Dragon Quest, para derrotar monstruos sobre la mesa

Una nueva versión de Dragon Quest con El juego de Life por parte de Takara Tomy, saldrá a la venta en Japón a finales de octubre del 2026. Según la publicación de Takara Tomy en Twitter/X, esta es la primera colaboración entre el RPG más popular en Japón y dicho juego de mesa. Se desconoce si se lanzará a nivel mundial, aunque el juego de mesa original de Hasbro, Life: El juego de la vida, está ampliamente disponible en almacenes de cadena de todo el mundo y tiendas en línea.

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El juego de mesa Dragon Quest: The Game of Life tendrá un precio de 7150 yenes, lo que equivale aproximadamente a $45 USD. En el juego, tu objetivo es convertirte en un héroe legendario y derrotar al malvado Zoma en un duelo de ruleta. El juego de mesa también contiene numerosas referencias al RPG, tanto en lugares como la Abadía de los oficios, al igual que en profesiones tales como los Viajeros.

Es probable que las reglas sean muy similares a las de la versión original del El juego de la vida. Es probable que las fichas de los compañeros sustituyan a los niños. Dependiendo de las profesiones de tus compañeros, podrías tener más facilidad para superar los eventos del juego. Un ejemplo en el sitio web muestra cómo todos los miembros de tu grupo caen bajo los efectos de Deslumbramiento. Si no tienes un Mago o un Sabio, perderás 12000 de oro. Monstruos famosos de la serie Dragon Quest también aparecen en las casillas de evento.

El juego de mesa Dragon Quest: The Game of Life saldrá a finales de octubre del 2026. En cuanto a la serie principal de videojuegos, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition saldrá el 24 de septiembre del 2026 para Nintendo Switch 2 y el nuevo Dragon Quest Monsters: The Withered World el 3 de diciembre del 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC.