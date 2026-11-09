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Tamagotchi de Stranger Things se deja ver del «Otro lado» con pantalla invertida, pero no es posible criar un Demogorgon

Nunca es tarde para visitar el Otro lado.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Las mascotas virtuales Tamagotchi de Bandai nunca dejan de sorprender con nuevos anuncios. Si bien la serie principal terminó durante el año nuevo y otra animada intentó tomar su lugar, Stranger Things presenta el primer Tamagotchi inspirado en la producción. Esta mascota virtual está basada en la oscura dimensión alterna de el Otro lado, incorporando una pantalla LCD invertida en el modelo original de Tamagotchi, no una versión Nano como es costumbre en estas colaboraciones. Incluso las tareas rutinarias de cuidado del Tamagotchi obligarán a los jugadores a adaptarse a la vida en el Otro lado.

Esta mascota virtual presenta una carcasa negra translúcida decorada con motivos de enredaderas, inspirados en el Otro lado. Un borde rojo irregular alrededor de la pantalla y tres botones rojos complementan su diseño, mientras que el icónico logotipo de Stranger Things aparece arriba de la pantalla. Su característica más distintiva es la pantalla LCD invertida, reflejando la dimensión que actúa como un espejo del mundo real. El dispositivo incluye una funda protectora negra traslúcida con tapa, que luce el logotipo de la colaboración entre Tamagotchi y Stranger Things.

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El dispositivo utiliza la programación original del Tamagotchi Generación 1. Los jugadores pueden alimentar a su mascota, limpiar sus desechos, tratar enfermedades, aplicar disciplina y jugar minijuegos. Las decisiones tomadas durante el cuidado determinarán en qué personaje se convertirá el Tamagotchi. Lastimosamente, no es posible criar personajes propios de Stranger Things al pertenecer a la primera generación. En su lugar, las mascotas virtuales de siempre habitan en un mundo con la pantalla invertida, lo que añade una «cosa extraña» a la rutina diaria con el Tamagotchi. Oportunidad perdida para criar un Demogorgon.

El Tamagotchi de Stranger Things tiene un precio de 3300 yenes ($21 USD) y su lanzamiento está previsto para el 27 de febrero del 2027.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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