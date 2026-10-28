Cultura POP

Tamagotchi Nano Colorful: Mametchi Memories festeja 30 años de mascotas virtuales con su personaje «Tamás» popular

Mametchi Special Edition.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El 23 de noviembre de 1996, Bandai lanzó al mundo su primer Tamagotchi en Japón y así nació la fiebre por las mascotas virtuales que explotaría al siguiente año en el resto del mundo. 30 años después tal vez la popularidad no sea igual de extendida, pero la marca nunca ha dejado de recibir lanzamientos internacionales y mantenido una fiel comunidad de seguidores. Además del más reciente Tamagotchi Paradise, así como una versión más grande para noviembre, My Lab Tamagotchi, en 2027 llega Tamagotchi Ring, pero aún hay otra sorpresa celebratoria.

Se trata de Tamagotchi Nano Colorful: Mametchi Memories, el cuarto lanzamiento de la línea Tamagotchi Nano Colorful. Este dispositivo gira en torno a las apariciones de Mametchi en las distintas versiones de Tamagotchi a lo largo de los años, celebrando el 30.º aniversario de la franquicia de Bandai. Mametchi es uno de los personajes Tama originales y se convirtió en imagen de la marca a través de los años, representando el cuidado perfecto y saludable de una mascota virtual adulta.

- Publicidad -

Los usuarios de Mametchi Memories deben cuidar las distintas versiones de Mametchi, tal como aparece en los dispositivos de la serie principal hasta Tamagotchi Paradise. El fondo, la comida, el minijuego, el personaje invitado y el evento variarán según la versión de Mametchi que el usuario esté criando. Si el usuario logra criar a Mametchi a lo largo de sus 20 apariciones en estos dispositivos de mascotas virtuales, aparecerá una animación especial acompañada de un mensaje de Mametchi.

Este es el primer modelo Nano desde el lanzamiento original, que no incluye una colaboración con otra franquicia, además de ser el primer Nano a color que se lanza fuera de Japón. En dicho país, las dos versiones de Tamagotchi Nano Colorful: Mametchi Memories están disponibles desde agosto y en Occidente desde el 20 de octubre por un precio de $40 USD en distribuidores autorizados.

😸

Tamaniversario

Digimon Color Beatbreak Edition, dos mascotas virtuales para 2027 basadas en el anime
Digimon Color Beatbreak Edition, dos mascotas virtuales para…
My Lab Tamagotchi es una versión aún más grande del Tamagotchi Paradise con lanzamiento en noviembre
My Lab Tamagotchi es una versión aún más…
Tamagotchi Ring es la nueva mascota virtual más pequeña de Bandai para 2027
Tamagotchi Ring es la nueva mascota…
Lista de iniciales en Digimon UP, ¿qué compañero o digihuevo elegir?
Lista de iniciales en Digimon UP,…
Digimon UP, tráiler de lanzamiento del nuevo RPG ‘free-to-play’ para iOS y Android, listado de micropagos
Digimon UP, tráiler de lanzamiento del…
Más de:
Tamagotchi Tamagotchi
Café de Colombia, Vice City Bean, es parte de los productos publicitarios de GTA 6
KPop Demon Hunters continúa cazando fantasmas en Monopoly Go, además del juego de mesa de Hasbro y las cartas Deal
Estuvimos en una Noche Electrizante Pokémon: así fue Pokémon Night Out, la fiesta de los 30 años con Marshmello en Los Ángeles
Saint Seiya: así es la figura del caballero dorado Milo de Escorpión (HQS) de Tsume Art
One Piece Heroines Edition vol. 2 [EB-05]: fecha de lanzamiento, líderes, cartas SP de heroínas
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Capcom suspende la venta de Street Fighter V, por los problemas de seguridad en el lenguaje de programación (PHP)
No hay comentarios

Lo último

Capcom suspende la venta de Street Fighter V, por los problemas de seguridad en el lenguaje de programación (PHP)
Videojuegos
EVO Brasil 2027: fechas, torneos, inscripciones, precios y todo lo que necesitan saber sobre el primer EVO de Latinoamérica
Esports
Tetsuya Chiba, autor de Ashita no Joe, ha fallecido a los 87. Este es su legado y palabras de despedida de otros mangaka
Anime y Manga
Virtue and a Sledgehammer – Reseña (PC)