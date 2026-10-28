Tamagotchi Nano Colorful: Mametchi Memories festeja 30 años de mascotas virtuales con su personaje «Tamás» popular

El 23 de noviembre de 1996, Bandai lanzó al mundo su primer Tamagotchi en Japón y así nació la fiebre por las mascotas virtuales que explotaría al siguiente año en el resto del mundo. 30 años después tal vez la popularidad no sea igual de extendida, pero la marca nunca ha dejado de recibir lanzamientos internacionales y mantenido una fiel comunidad de seguidores. Además del más reciente Tamagotchi Paradise, así como una versión más grande para noviembre, My Lab Tamagotchi, en 2027 llega Tamagotchi Ring, pero aún hay otra sorpresa celebratoria.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Tamagotchi. Seguir

Se trata de Tamagotchi Nano Colorful: Mametchi Memories, el cuarto lanzamiento de la línea Tamagotchi Nano Colorful. Este dispositivo gira en torno a las apariciones de Mametchi en las distintas versiones de Tamagotchi a lo largo de los años, celebrando el 30.º aniversario de la franquicia de Bandai. Mametchi es uno de los personajes Tama originales y se convirtió en imagen de la marca a través de los años, representando el cuidado perfecto y saludable de una mascota virtual adulta.

Los usuarios de Mametchi Memories deben cuidar las distintas versiones de Mametchi, tal como aparece en los dispositivos de la serie principal hasta Tamagotchi Paradise. El fondo, la comida, el minijuego, el personaje invitado y el evento variarán según la versión de Mametchi que el usuario esté criando. Si el usuario logra criar a Mametchi a lo largo de sus 20 apariciones en estos dispositivos de mascotas virtuales, aparecerá una animación especial acompañada de un mensaje de Mametchi.

Este es el primer modelo Nano desde el lanzamiento original, que no incluye una colaboración con otra franquicia, además de ser el primer Nano a color que se lanza fuera de Japón. En dicho país, las dos versiones de Tamagotchi Nano Colorful: Mametchi Memories están disponibles desde agosto y en Occidente desde el 20 de octubre por un precio de $40 USD en distribuidores autorizados.