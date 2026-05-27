Tamagotchi Paradise presenta dos nuevos modelos, tropical y glacial, con adicionales ambientes y especies

La más reciente línea de mascotas virtuales de Bandai, Tamagotchi Paradise, recibe dos nuevos modelos: Orange Tropics y White Glacier. Ambos dispositivos están disponibles para reservar en Amazon por $44.34 USD –al momento de publicar esta nota– y se lanzan el 10 de julio. Tamagotchi Paradise – Orange Tropics y White Glacier incluyen nuevas especies para criar, ambientes tropicales y glaciales. Se unen a las previamente lanzadas versiones Pink Land, Blue Water, Purple Sky en julio y Jade Forest en noviembre del 2025.

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Las dos nuevas mascotas virtuales de esta línea cuentan con tres áreas ambientales: bosques, glaciares y biomas tropicales. Como resultado, hay nuevos personajes nativos de estas regiones para criar, con más de 30 mencionados en el sitio web oficial. Las áreas además serán más grandes. Los dos modelos también incluyen dos nuevos minijuegos que se pueden jugar solo o con otra persona mediante la función de conectividad física.

Bandai también ofrece nuevos accesorios coleccionables con estos lanzamientos.

Los tres primeros modelos de Tamagotchi Paradise se enfocaron en biomas terrestre, acuático y celeste. Sin embargo, las especies no son exclusivas de cada dispositivo, solo indican el primer ambiente y mascota a criar. De acuerdo con la crianza de mascotas posteriores se pueden desbloquear el resto de especies en cualquiera de los tres modelos. Con la llegada de la versión Jade Forest, se incluyeron nuevas especies que por ende no se pueden obtener en los modelos originales.

Especies introducidas en Tamagotchi Paradise – Jade Forest

Orange Tropics y White Glacier igualmente presentan especies exclusivas complementarias que no se obtienen en los cuatro Tamagotchi Paradise previos, pero sí tienen varias de las especies anteriores.