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Tamagotchi Ring es la nueva mascota virtual más pequeña de Bandai para 2027

Tamapropuesta matrimonial.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Si después de Tamagotchi Paradise de 2025 nos preguntábamos con qué saldría Bandai dos años después –tiempo usual para nuevos modelos de Tamagotchi–, la duda ha sido despejada en su totalidad. Resulta que su próxima oferta de mascotas virtuales, Tamagotchi Ring, está inspirada en los dichosos anillos inteligentes disponibles en el mercado, como por ejemplo los Oura de altos precios. Aparte de Tamagotchi Uni con conexión a internet, su último acercamiento a reloj inteligente había sido Tamagotchi Smart.

Bandai transforma su icónica mascota virtual en un anillo para llevar, con ello haciéndola más pequeña que el propio Tamagotchi Mini (aniversario 20) o su sucesor modelo Nano. Tamagotchi Ring mide tan solo 28 mm de diámetro, cuenta con una pantalla LCD a color de 1,4 cm e incluye 30 personajes inspirados en los 30 años de historia de la franquicia. Viene en tres colores, Rosa y Blanco Perla, Azul Claro y Oro Metálico, Negro y Plata Metálico. Las reservas se abrieron el 27 de agosto, con entrega prevista para febrero del 2027, pero solo en Japón y a un precio base de 7700 yenes o $48 USD.

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Con 28 mm, este es el Tamagotchi más pequeño jamás fabricado. Los ingenieros de Bandai dedicaron dos años a lograrlo, reduciendo el número total de componentes a tan solo 64 piezas (52 electrónicas y 12 de plástico), en comparación con las 116 del modelo Paradise actual. Los tres botones de control clásicos siguen presentes, situados justo debajo de la pantalla. Al no tener espacio para un puerto USB, la carga se realiza mediante un estuche específico, similar al de los auriculares inalámbricos o earbuds.

Bandai no ha anunciado ningún canal de venta oficial fuera de Japón. Esto significa que para conseguir uno hay que recurrir a importadores externos, que añaden entre 25 y 30 dólares al precio base, además de los gastos de envío internacionales. Esto ya deja el precio en un artículo de lujo considerable, por lo que es mejor esperar si en 2027 lanzan Tamagotchi Ring en mercados internacionales.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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