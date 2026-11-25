Mientras Tamagotchi celebra su 30.º aniversario en 2026, la franquicia inspirada en las primeras mascotas virtuales de Bandai, Digimon, festeja en 2027 sus tres décadas. Para conmemorar la ocasión, Bandai Namco anunció un ‘crossover’ de dispositivos entre ambas propiedades, un Tamagotchi de Digimon y un V-Pet de Tamagotchi, diferente al Digivice. Cada uno de estos dos nuevos dispositivos tiene un precio de 8800 yenes o aproximadamente $55,19 USD. Ambos se pueden reservar hasta el 22 de diciembre del 2026 con lanzamiento previsto para junio del 2027.

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El dispositivo Digimon Tamagotchi se inspira en el formato clásico de los modelos de Tamagotchi, conservando su característica forma de huevo. Sin embargo, las criaturas que se pueden criar son Digimon y el diseño general está basado en la franquicia multimedia. Por su lado, el dispositivo Tamagotchi Digimon adopta la forma rectangular de un V-Pet de Digimon, pero incorpora una paleta de colores propia de los Tamagotchi.

Estos nuevos dispositivos, fruto de la colaboración entre Tamagotchi y Digimon, saldrán a la venta en Japón en junio del 2027 y ya pueden reservarse a través del sitio web Premium Bandai, exclusivo para el mercado japonés. Por ahora se desconoce cuándo y si podrían llegar estas mascotas virtuales al resto del mundo.