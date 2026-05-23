Cultura POP

Téa Gardner aporta su poder de la amistad a Yugi Muto y Joey Wheeler como la nueva figura Kotobukiya de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters

El corazón de la amistad.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Oshi Works es la nueva serie de figuras coleccionables de Kotobukiya basada en la palabra japonesa «oshi», que significa ‘favorito’, dando vida a personajes favoritos a precios accesibles. Tanto si estás empezando tu colección de figuras como si eres un coleccionista experimentado que busca algo más informal, Oshi Works es perfecta para todo tipo de fans. De esta manera, Téa Gardner Oshi Works de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters se une a las figuras de Yugi Muto y Joey Wheeler de Kotobukiya con el poder de la amistad y el corazón de las cartas.

Téa Gardner figura Yu-Gi-Oh!

Cada figura viene con una base cuadrada estándar que facilita su coleccionismo y exhibición, para que puedas mostrarlas desde cualquier ángulo. Kotobukiya no compromete su calidad ni su impecable pintura, incluso manteniendo precios asequibles al público. Las figuras Oshi Works presentan el volumen adecuado para figuras a escala, junto con acabados de pintura que realzan al máximo el encanto de los personajes. El resultado es una figura con una presencia imponente que puede exhibirse en cualquier lugar.

- Publicidad -
Téa Gardner figura Yu-Gi-Oh!

Téa Gardner (Anzu Mazaki) es recreada a partir de una escena cotidiana en la preparatoria Domino: Téa observando el duelo entre Yugi y Joey. Con el tiempo también demuestra sus habilidades como duelista de cartas, pero en el primer arco del anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters se le ve con el uniforme de la preparatoria Domino, que es el que exhibe en esta figura Oshi Works de Kotobukiya.

Téa Gardner figura Yu-Gi-Oh!
Téa Gardner figura Yu-Gi-Oh!

Los imanes mantienen las figuras en su lugar, permitiendo ajustar su posición para que quepan en cualquier vitrina. Exhibir varias figuras de la misma serie en una sola base añade aún más diversión a tu colección. Así que hay más figuras preparadas de Oshi Works para crear tu propia colección única de Yu-Gi-Oh! con esta línea en constante expansión.

Téa Gardner figura Yu-Gi-Oh!

El tamaño de la figura coleccionable es de aproximadamente 23 cm de altura (escala 1/7), material PVC y ABS. Incluye la figura de Téa Gardner parcialmente ensamblada y la base que fija la figura por medio de imanes, por un precio de $60 USD y despachada a partir de diciembre del 2026.

🎎

Coleccionismo de figuras

Tres sets de LEGO Pokémon sin anunciar incluyen tecnología Smart Play y así de geniales lucen
Tres sets de LEGO Pokémon sin anunciar incluyen…
Hay más juguetes en camino de Super Mario Galaxy: La película por parte de Jakks Pacific, conoce cuáles son como este Wonder Bowser Jr
Hay más juguetes en camino de Super Mario…
El set de LEGO de Minas Tirith – El señor de los anillos, es magnífico, grande y costoso hasta para el rey de Gondor
El set de LEGO de Minas…
La original Tifa de Final Fantasy VII es el próximo modelo en la línea de figuras Structure Arts de Square Enix, se une a Cloud y Sephiroth
La original Tifa de Final Fantasy…
¡Dame tu fuerza Pegaso! Conoce la nueva figura coleccionable Figuarts Zero Touche Métallique de Saint Seiya
¡Dame tu fuerza Pegaso! Conoce la…

La fecha de lanzamiento de GTA 6 es definitiva, de acuerdo con el director ejecutivo de Take-Two Interactive, no más sorpresas de aplazamientos
Si bien no tiene sentido la noción de un «Pokémon GO 2», Niantic reafirma que eso no está entre los planes cercanos
Tres sets de LEGO Pokémon sin anunciar incluyen tecnología Smart Play y así de geniales lucen
Fecha, hora y qué juegos mostrarán en la presentación State of Play de PlayStation (junio de 2026)
Impresionante, así es la figura Premium Master Line de Chun-Li de Street Fighter 6
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Por qué Mina the Hollower es tan económico, si el indie de Yacht Club no tiene detrás presupuestos descomunales como los de Silksong y Mixtape
No hay comentarios

Lo último

Por qué Mina the Hollower es tan económico, si el indie de Yacht Club no tiene detrás presupuestos descomunales como los de Silksong y Mixtape
Videojuegos
Adiós a los muchachos y hola a los cuchos en el primer tráiler de Vought Rising, lo que Clara hubiera querido
Cine y TV
La actualización Vanguard de Valorant «brickea» dispositivos de trampa para PC y los convierte en pisapapeles, según Riot Games
Videojuegos
¿Bajará el precio de las memorias? Corsair integra chips de la firma china CXMT en sus RAM
Videojuegos