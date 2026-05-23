Téa Gardner aporta su poder de la amistad a Yugi Muto y Joey Wheeler como la nueva figura Kotobukiya de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters

Oshi Works es la nueva serie de figuras coleccionables de Kotobukiya basada en la palabra japonesa «oshi», que significa ‘favorito’, dando vida a personajes favoritos a precios accesibles. Tanto si estás empezando tu colección de figuras como si eres un coleccionista experimentado que busca algo más informal, Oshi Works es perfecta para todo tipo de fans. De esta manera, Téa Gardner Oshi Works de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters se une a las figuras de Yugi Muto y Joey Wheeler de Kotobukiya con el poder de la amistad y el corazón de las cartas.

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Cada figura viene con una base cuadrada estándar que facilita su coleccionismo y exhibición, para que puedas mostrarlas desde cualquier ángulo. Kotobukiya no compromete su calidad ni su impecable pintura, incluso manteniendo precios asequibles al público. Las figuras Oshi Works presentan el volumen adecuado para figuras a escala, junto con acabados de pintura que realzan al máximo el encanto de los personajes. El resultado es una figura con una presencia imponente que puede exhibirse en cualquier lugar.

Téa Gardner (Anzu Mazaki) es recreada a partir de una escena cotidiana en la preparatoria Domino: Téa observando el duelo entre Yugi y Joey. Con el tiempo también demuestra sus habilidades como duelista de cartas, pero en el primer arco del anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters se le ve con el uniforme de la preparatoria Domino, que es el que exhibe en esta figura Oshi Works de Kotobukiya.

Los imanes mantienen las figuras en su lugar, permitiendo ajustar su posición para que quepan en cualquier vitrina. Exhibir varias figuras de la misma serie en una sola base añade aún más diversión a tu colección. Así que hay más figuras preparadas de Oshi Works para crear tu propia colección única de Yu-Gi-Oh! con esta línea en constante expansión.

El tamaño de la figura coleccionable es de aproximadamente 23 cm de altura (escala 1/7), material PVC y ABS. Incluye la figura de Téa Gardner parcialmente ensamblada y la base que fija la figura por medio de imanes, por un precio de $60 USD y despachada a partir de diciembre del 2026.