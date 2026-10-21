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Tendence celebra 25 años de Final Fantasy X con relojes temáticos de Tidus y Yuna

Hora de Sin.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Una nueva claboración entre Square Enix y la marca de relojes suiza Tendence llevó a la creación de nuevos relojes inspirados en Final Fantasy X, con motivo de la celebración de su 25.º aniversario el pasado 19 de julio. Ya es posible realizar pedidos anticipados a través del sitio web japonés de Tendence, el cual también admite compras internacionales mediante el ‘widget’ WorldShopping.

El primero modelo de reloj está basado en Tidus, el protagonista de Final Fantasy X. En su esfera central luce el emblema del equipo Zanarkand Abes, mientras que las manecillas de las horas y los minutos representan, respectivamente, las armas Fraternity y Ultima.

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El segundo modelo está dedicado a Yuna, la heroína invocadora del juego, y sigue una línea similar. El centro del reloj presenta motivos florales inspirados en la vestimenta de Yuna, mientras que las manecillas de las horas y los minutos corresponden a las armas Nirvana ​​y Magistral Rod.

Ambos relojes tienen un precio alto, pues el modelo de Yuna cuesta 53.900 yenes, aproximadamente $341 USD, mientras que el de Tidus alcanza los 69.300 yenes, cerca de $439 USD. Tendence fabricará únicamente 200 unidades de cada diseño, y cada una de ellas llevará un número de serie individual. El periodo de reserva para estos relojes de Final Fantasy X de Tendence finalizará el 19 de noviembre del 2026. Su lanzamiento oficial tendrá lugar el próximo 20 de noviembre, un día después.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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