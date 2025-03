The Last of Us ahora cuenta con un café y por supuesto contiene Cordyceps

Nada como el olor del café por la mañana, o a cualquier hora del día, realmente. Si a esto le sumamos un «fungipocalipsis», lo más seguro es que el café cambiaría su sabor y aroma por algo más parecido a una mezcla de hongos. Los fanáticos de The Last of Us ahora podrán conocer cómo sabe la bebida favorita de Joel para empezar el día o mejorarlo con una carga energética. Four Sigmatic, la primera empresa comercial de mezclas de hongos, se ha asociado con la serie The Last of Us de HBO para crear una edición limitada.

Haciendo honor a la historia, el café de The Last of Us es una mezcla de hongos melena de león y Cordyceps, junto con vitamina B12 y extracto de grano de café. La empresa presume de que la mezcla «aumenta la concentración mental y la energía». La melena de león es un ingrediente popular en el café con hongos, y se ha demostrado que los Cordyceps combaten la inflamación. Tranquilos, no se convertirán en corredores, acechadores o chasquedores por probarlo. Mucho menos en tambaleantes, o bueno, quizás si beben demasiado café.

«El Cordyceps no puede infectar a los humanos», afirmó el experto en hongos Paul Stamets durante el estreno original de la serie. «Esta es una ficción entrelazada con un tema micológico que explota la micofobia: el miedo a los hongos. Es natural que los humanos teman a aquello que es poderoso, pero misterioso e incomprendido. Por eso, aplaudo a los escritores por ver esta oportunidad de embarcarnos en una aventura literaria en el mundo de la ciencia ficción, explotando la fascinación, el miedo y la alegría del público por los hongos».

El café funciona como cualquier otra mezcla molida. Four Sigmatic tiene una oferta especial para la mezcla en bolsa: una bolsa individual cuesta $14 dólares americanos (precio regular $20) y un paquete de dos por $28 (precio regular $40).

La temporada 2 de The Last of Us de HBO se estrena exclusivamente en Max el 13 de abril. The Last of Us Part 2 Remastered finalmente estará disponible para PC el 3 de abril.

Fuente: Four Sigmatic