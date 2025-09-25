The Pokémon Company se pronuncia frente a video «meme» publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que incluye imágenes y música del anime

En los últimos días The Pokémon Company ha ocupado titulares pero no solo por el pronto lanzamiento de Leyendas Pokémon: Z-A para Switch y Switch 2, sino por el uso de material del ‘anime’ original por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tras la publicación de dicho video a modo de «meme» sobre una situación altamente delicada, donde se muestran arrestos de presuntos inmigrantes indocumentados –o cualquier otra situación legal no especificada ni verificada–; entre cortes del primer ‘opening’ de la serie, su canción principal y hasta montajes de tarjetas del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, la controversia no se hizo esperar.
Para el concepto de básicamente todos los seguidores de Pokémon, fue un video de muy mal gusto y pedían a The Pokémon Company exigir el retiro del mismo al gobierno estadounidense. O en su defecto demandar al departamento ejecutivo del gobierno federal, dada la afectación de relacionar dichas políticas con la marca más rentable de entretenimiento a nivel global. Exigencias fáciles de proponer y difíciles de ejecutar.
En respuesta a Kotaku, The Pokémon Company se pronunció al respecto:
Tenemos conocimiento de un video reciente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional que incluye imágenes y lenguaje asociado con nuestra marca. Nuestra empresa no participó en la creación ni distribución de este contenido, y no se otorgó permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual».
The Pokémon Company International no compartió más información. La empresa tampoco indicó si emprenderá acciones legales, pero dada la cantidad de ejecutivos de otros países que trabajan para TPCI en aquel país, es una situación entre el arma y la pared.