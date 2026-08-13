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One Piece X Bob Esponja: todo sobre la colaboración con McDonald’s que llegará a Colombia, México y otros países de Latinoamérica

Ohh no se cruzaron los canales otra vez.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La cadena de comida rápida McDonald’s anunció una de las colaboraciones más inesperadas del año. Se trata del cruce entre el universo de la serie animada Bob Esponja y la popular franquicia de anime y manga One Piece, una alianza que llegará de forma oficial a las Cajitas Felices de diversos países alrededor del mundo.

¿Qué sabemos sobre la colaboración entre One Piece y Bob Esponja que llegará a las cajitas felices de McDonalds?

Esta colaboración reúne a las dos de las franquicias animadas más conocidas al rededor del mundo en una colección de juguetes donde los personajes del Fondo de Bikini adoptan la apariencia y vestimenta de la tripulación de los Sombreros de Paja y algunos de sus enemigos más conocidos.

El lanzamiento de la colaboración entre One Piece y Bob Esponja se llevará a cabo de manera gradual durante este mes. Aunque no se ha determinado una fecha exacta para cada mercado, la lista oficial de regiones participantes confirma que la colección estará disponible en territorio latinoamericano en países como México, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, entre otros.

La colección completa tendrá de un total de 12 figuras coleccionables que combinan a los personajes de ambas sagas de la siguiente manera:

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  • Bob Esponja como Luffy
  • Bob Esponja como Luffy Gear 5
  • Patricio como Zoro
  • Arenita como Nami
  • Calamardo como Sanji
  • Gary como Chopper
  • Don Cangrejo como Jinbe
  • Larry la Langosta como Franky
  • Perla como Robin
  • Plankton como Usopp
  • Sra. Puff como Big Mom
  • El Holandés Volador como Barbanegra (Marshall D. Teach)

Cabe destacar que existen reportes sobre algunas diferencias en las distribuciones regionales. Es decir, mientras que en ciertos países se manejarán las 12 figuras de la colaboración entre One Piece y Bob Esponja, en la región de las Américas la colección podría constar de 10 figuras, incorporando personajes clave como Brook (representado como Smitty Werbenjagermanjensen) y omitiendo algunas variantes secundarias o villanos. Tendremos que esperar a los anuncios oficiales de McDonald’s en nuestra región para tener una certeza de las figuras que llegarán a cada uno de los países de Latinoamérica.

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Fuente: cuenta oficial de One Piece en X

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