Todos los sets de LEGO Pokémon que salen en agosto del 2026 con Smart Play

En días pasados ya habíamos visto filtraciones de tres nuevos sets de LEGO Pokémon. Nuevas imágenes cortesía de @the_brick_news en Twitter/X, confirman no solo estos mismos sets sino muchos más con diferentes escenarios de Pokémon. Así que vamos a repasar lo que nos ofrece The Lego Group y The Pokémon Company para el mes de agosto en materia de bloques armables. Recordemos que estos productos no han sido anunciados oficialmente, pero cuentan con sets de construcción que incluyen la tecnología interactiva con luces y sonidos de LEGO Smart Play.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Pokémon. Seguir

Este es un set de Pokébola más grande que la del set original de Pikachu, sale entre agosto y octubre.

Set de Arcanine

El set individual de LEGO Pokémon Arcanine sale en agosto por $110 USD y acompaña al de Eevee, Pikachu, Venusaur, Charizard y Blastoise.

Sets de LEGO Pokémon con Smart Play

Este set ‘todo en uno’ de LEGO Pokémon, Casa de entrenamiento con Pikachu, incluye cuatro tags Smart Play y el accesorio Smart Brick para activar los sonidos y luces, normalmente vendido por separado y que se puede cargar de forma inalámbrica con su respectiva base USB, también amarilla como Pikachu.

El set de LEGO Pokémon, Escape del laboratorio de Mewtwo, nos lleva hasta los orígenes del legendario 150 en Isla Canela, con la destruida cápsula de laboratorio en la Mansión Pokémon donde fue clonado a partir de Mew y junto a una Master Ball –o Masterbola en español latino–, así como un tag Smart Play pero no Smart Brick.

El set Caza del tesoro de Eevee y Lapras incluye a los Pokémon titulares, mapa, balsa, barco encallado, tres tags Smart Play pero no Smart Brick.

Por su parte, en el set Búsqueda con dron del mítico Mew, tenemos ruinas posiblemente ubicadas en Guyana como dicta el ‘lore’ Pokémon original, una Superbola, el susodicho dron y claro, el mítico Mew. Además de tres tags Smart Play pero no Smart Brick.

El set de LEGO Pokémon, Duelo fantasmal de Cubone y Gengar, fue uno de los que ya se habían filtrado junto a los dos siguientes, incluye Ultrabola y cuatro tags Smart Play sin Smart Brick.

El set de Choque en la Caverna de Charmander y Geodude de LEGO Pokémon, solo viene con dos tags Smart Play sin Smart Brick.

Concierto de Jiglypuff es un set pequeño de LEGO Pokémon con un solo tag Smart Play, procura no quedarte dormido al activarlo en un Smart Brick no incluido.

Un nuevo set de los presentados para agosto es Batalla definitiva de Charizard vs Jolteon, este es importante porque es un ‘todo en uno’, es decir que viene con dos Smart Brick –uno por cada Pokémon– para los sonidos de batalla y cuatro tags Smart Play.

El set Aventura en buggy del entrenador con Squirtle de LEGO Pokémon trae dos tags Smart Play sin Smart Brick, pero sí hamburguesa.

Por último y no menos importante, el set Batalla de campeonato Umbreon vs Garchomp de LEGO Pokémon, con dos tags Smart Play sin Smart Brick, una copa y los Pokémon favoritos de muchos.

Aún no tenemos el precio de cada uno de estos sets con Smart Play de LEGO Pokémon.