Un incomprensible ‘crossover’ de figuras entre Stranger Things y Tortugas Ninja

La cuarta temporada de Stranger Things llegó a su fin y la espera será larga para los fanáticos que siguen el trabajo de los hermanos Duffer. Lo que la gran mayoría ignora es que aún no hemos visto todo sobre Stranger Things y mucho menos su ‘crossover’ con… ¿Teenage Mutant Ninja Turtles o Tortugas Ninja?

De acuerdo con la cuenta en Twitter de Netflix Geeked, la serie de Netflix y el cómic de IDW lleva a cabo un ‘crossover’ por medio de figuras articuladas de colección. No tiene ningún sentido esta idea y la única relación que guardan es que son «productos de los ochenta», por lo menos en la ficción. Ya saben, Stranger Things tiene lugar en los ochenta pero claramente no es de esa época.

Stranger Things x Tortugas Ninja

Hay dos sets disponibles a través de Target. Uno presenta a Leonardo y Eleven y el otro a Raphael y Hopper. Como los diseños de las Tortugas Ninja están basados en los cómics y no en la serie animada (que para la época de Stranger Things 4 no se había estrenado), la bandana de Leonardo no es azul como se esperaría sino roja.

¿Por qué no incluir a Donatello y Michelangelo? No sabemos, quizás en el futuro de este incomprensible ‘crossover’ Donnie resulte con Dustin, por aquello de los aparatos electrónicos, y Mike con Steve, por eso de ser niñero de adolescentes hiperactivos. No es la primera extraña colaboración de Teenage Mutant Ninja Turtles con otras propiedades de la cultura pop. Aparte de Batman e Injustice, entre las conocidas, las Tortugas también tuvieron figuras compartidas con Cobra Kai.

Y esas por lo menos tenían un mínimo de sentido gracias a las artes marciales.

Fuente: Netflix Geeked Twitter