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Un set de LEGO PlayStation llegaría posiblemente en octubre con un regalo de Astro Bot

No disco, no bloque (¿?).

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

En meses anteriores se dio a conocer extraoficialmente que un set de LEGO basado en la primera consola PlayStation estaba en desarrollo. Nuevos reportes aseguran que el set de la consola clásica de Sony saldría el 1ro de octubre. El más reciente de estos informes indica que el set costaría $160 USD / 160 € y constaría de 1911 piezas, incluyendo la consola y un control. Además, un regalo adicional por tiempo limitado de Astro Bot también estaría incluido.

El sitio web oficial de Lego suele añadir sets de regalo como parte de ofertas por tiempo limitado, junto con los lanzamientos de sets importantes. Tal como hemos visto en el caso de Pokémon y The X-Files. Estos no se venden como productos individuales y normalmente solo se pueden adquirir como parte de una promoción. Así como el de la famosa serie, el set de PlayStation hace parte de la línea LEGO Ideas, propuesto y elegido entre muchos otros candidatos.

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Es muy factible que el set de LEGO Astro Bot solo estará disponible comprando el set LEGO PlayStation directamente en el sitio web de Lego, por tiempo limitado después de su lanzamiento en octubre. Una excepción como el set de medallas de la región Kanto de LEGO Pokémon, además de revenderse a precios exageradamente altos, es que la compañía después brindó instrucciones para construirlo con bloques tradicionales.

Si LEGO PlayStation se lanza el 1ro de octubre, sería la quinta recreación a tamaño real de una consola de videojuegos lanzada por The Lego Group. En años anteriores, la compañía ha lanzado sets basados ​​en NES, Atari 2600 y la portátil Game Boy. También lanzaron en junio un set de LEGO Sega Genesis / Mega Drive, pero este es mucho más pequeño y económico de lo habitual.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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