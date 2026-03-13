Cultura POP

Universal Studios estrenará en Occidente el cortometraje en CGI dedicado al ‘manga’ y ‘anime’ Sailor Moon

Por el poder del prisma Universal.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El ‘manga’ y ‘anime’ de Naoko Takeuchi estrenará el cortometraje Pretty Guardian Sailor Moon the Miracle: Moon Palace Chapter Deluxe en Universal Fan Fest Nights de Universal Studios Hollywood, Los Angeles. Este cortometraje en CGI o gráficos por computador, completamente original, debutó en el popular Cool Japan de Universal Studios Japan. Los boletos ya están disponibles para comprar y asistir al Universal Fan Fest Nights, que tendrá una duración limitada de 12 noches: del 23 al 25 de abril, del 1 al 3, del 7 al 9 y del 14 al 16 de mayo del 2026.

Este emocionante cortometraje en japonés llevará a los visitantes al Teatro DreamWorks, donde podrán ver una versión subtitulada. El ‘anime’ CGI presenta a la heroína Super Sailor Moon luchando contra un enemigo inesperado que desea el Legendary Silver Crystal, en el baile mágico del Moon Palace. Con apoyo del público, Super Sailor Moon demostrará que el bien prevalece sobre el mal al burlar a su rival y restaurar la tranquilidad en el Moon Palace.

- Publicidad -
Sailor Moon Universal Studios

Universal Fan Fest Nights es un evento que se realiza después del cierre del parque, con entrada independiente, y que celebra diferentes fandom a través de experiencias inmersivas e interactivas, desarrolladas por el reconocido equipo creativo de entretenimiento del parque temático, en colaboración con expertos de la industria.

Con una amplia gama de categorías inspiradoras, Universal Fan Fest Nights invita a los visitantes a descubrir una variedad de mundos que celebran y enaltecen a los personajes favoritos de la cultura ‘geek’, junto con entretenimiento en vivo, interacción con los personajes, cosplay, oportunidades para tomar fotos, comida, bebidas y productos seleccionados.

Los fanáticos también pueden experimentar atracciones selectas del parque temático (abiertas durante el evento), que incluyen Mario Kart: Bowser’s Challenge, Harry Potter and the Forbidden Journey, Flight of the Hippogriff, Jurassic World – The Ride, Despicable Me Minion Mayhem, Transformers: The Ride–3D, Revenge of the Mummy: The Ride y The Simpsons Ride.

👒🍊

A por el Juanpis

Explicamos por qué estos personajes de One Piece aparecen «antes de tiempo» en la temporada 2 del live action
Explicamos por qué estos personajes de One Piece…
One Piece: cómo continuar la historia en el anime o manga luego del final de la segunda temporada del live action de Netflix
One Piece: cómo continuar la historia en el…
One Piece: Brook aparecerá en la segunda temporada del live action y este es el actor que lo interpretara
One Piece: Brook aparecerá en la…
15 millones de yenes diarios costaría recuperar el secreto del One Piece del fondo del mar que ha sido localizado por la comunidad
15 millones de yenes diarios costaría…
Eiichiro Oda escribe qué es el One Piece y lo envía al fondo del océano
Eiichiro Oda escribe qué es el…
Mega Greninja y Mega Floette se enfrentan en la nueva expansión Megaevolución-Caos Creciente del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon
Todos los nominados a los Premios BAFTA Games 2026, no faltó la controversia
Todos los juegos ganadores en los premios Independent Games Festival 2026 (IGF)
Surgen nuevos detalles sobre Proyecto Helix, la próxima consola de Xbox
Chrono Trigger regresa en 2026 celebrando sus 31 años con una serie de conciertos en Norteamérica
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Mega Greninja y Mega Floette se enfrentan en la nueva expansión Megaevolución-Caos Creciente del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon
No hay comentarios

Lo último

Roster Fighter: los actores de voz originales hablan en español antes del estreno del anime
Anime y Manga
Te explicamos cuándo volverá a aparecer Yuji Itadori en el anime de Jujutsu Kaisen
Anime y Manga
El DLC Dave the Diver: In the Jungle ya tiene fecha de lanzamiento y un montón de novedades
Videojuegos
Aún con Pokopia, Pokémon Fire Red / Leaf Green siguen siendo los juegos más vendidos de Switch en la eShop desde hace semanas
Videojuegos