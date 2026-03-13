Universal Studios estrenará en Occidente el cortometraje en CGI dedicado al ‘manga’ y ‘anime’ Sailor Moon

El ‘manga’ y ‘anime’ de Naoko Takeuchi estrenará el cortometraje Pretty Guardian Sailor Moon the Miracle: Moon Palace Chapter Deluxe en Universal Fan Fest Nights de Universal Studios Hollywood, Los Angeles. Este cortometraje en CGI o gráficos por computador, completamente original, debutó en el popular Cool Japan de Universal Studios Japan. Los boletos ya están disponibles para comprar y asistir al Universal Fan Fest Nights, que tendrá una duración limitada de 12 noches: del 23 al 25 de abril, del 1 al 3, del 7 al 9 y del 14 al 16 de mayo del 2026.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

Este emocionante cortometraje en japonés llevará a los visitantes al Teatro DreamWorks, donde podrán ver una versión subtitulada. El ‘anime’ CGI presenta a la heroína Super Sailor Moon luchando contra un enemigo inesperado que desea el Legendary Silver Crystal, en el baile mágico del Moon Palace. Con apoyo del público, Super Sailor Moon demostrará que el bien prevalece sobre el mal al burlar a su rival y restaurar la tranquilidad en el Moon Palace.

Universal Fan Fest Nights es un evento que se realiza después del cierre del parque, con entrada independiente, y que celebra diferentes fandom a través de experiencias inmersivas e interactivas, desarrolladas por el reconocido equipo creativo de entretenimiento del parque temático, en colaboración con expertos de la industria.

Con una amplia gama de categorías inspiradoras, Universal Fan Fest Nights invita a los visitantes a descubrir una variedad de mundos que celebran y enaltecen a los personajes favoritos de la cultura ‘geek’, junto con entretenimiento en vivo, interacción con los personajes, cosplay, oportunidades para tomar fotos, comida, bebidas y productos seleccionados.

Los fanáticos también pueden experimentar atracciones selectas del parque temático (abiertas durante el evento), que incluyen Mario Kart: Bowser’s Challenge, Harry Potter and the Forbidden Journey, Flight of the Hippogriff, Jurassic World – The Ride, Despicable Me Minion Mayhem, Transformers: The Ride–3D, Revenge of the Mummy: The Ride y The Simpsons Ride.