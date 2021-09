Seis ocasiones en las que Venom y Spider-Man unieron fuerzas

La confirmación de que Spider-Man y Venom eventualmente se encontrarán por parte de Andy Serkis —director de Venom: Carnage Liberado— tomó por sorpresa a los fanáticos. Aunque muchos sospechaban que el nuevo acuerdo entre Sony Pictures y Marvel Studios supondría un encuentro entre ambos personajes, ninguna de las compañías había sido muy explícita al respecto. Por supuesto, la confirmación de Serkis no implica que ocurra a corto plazo.

Mientras que algunos piensan que el encuentro consistirá en un enfrentamiento, la naturaleza de Venom en el Universo Spider-Man de Sony apunta a que eso no es una posibilidad. Al contrario, lo más probable es que el héroe y antihéroe unan fuerzas. Es justamente por eso que hemos decidido listar las principales colaboraciones de Spider-Man y Venom en los cómics.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de múltiples historias de Spider-Man y Venom a lo largo de las últimas tres décadas. Recomendamos avanzar con precaución.

El nacimiento de Carnage y una alianza a regañadientes

Al igual que en los cómics de Marvel, la diferencia de fuerza entre el simbionte de Venom y Carnage es bastante evidente en la segunda película del Universo Spider-Man de Sony.

En The Amazing Spider-Man #347 (1991), el trepamuros y Venom tuvieron su enfrentamiento «final» en Isla de Huesos. Convencidos de que el héroe arácnido había muerto en una explosión y habían cumplido su cometido, Eddie Brock y el simbionte decidieron vivir el resto de sus días en esa isla paradisíaca del Caribe. Por supuesto, todo esto fue planeado por Peter.

Desafortunadamente, esa no fue la última vez que Spider-Man se toparía con Venom.

El nacimiento de Carnage, producto de la sangre del asesino serial Cletus Kasady y el simbionte de Eddie Brock cuando eran compañeros de celda en la Isla Ryker, obligó a Spider-Man a buscar a Venom y solicitar su ayuda para detener al villano a cambio de su libertad. Esta alianza llegó a su final cuando Spider-Man y los Cuatro Fantásticos traicionan y capturan a Venom. Incapacitado por ondas sonoras de alta frecuencia transmitidas a través los sistemas de sonido de Madison Square Garden, Cletus Kasady es enviado al Instituto Ravencroft.

Esto ocurrió en: Amazing Spider-Man #361-363 (1992)

Protector Letal

Lethal Protector fue una de las inspiraciones para la primera película de Venom, producida por Sony Pictures y dirigida por Ruben Fleischer. Aquí pueden leer nuestra reseña.

Tras establecer una tregua en Amazing Spider-Man #375 (1993), el simbionte Venom se mudó a San Francisco para impartir su justicia letal. Aunque Peter en un principio es incapaz de honrar el acuerdo y viaja a San Francisco para detenerlo, ambos terminan uniendo fuerzas para hacer frente a la Fundación Vida —contratada por Roland Treece para vengar la muerte de su hijo a manos de Eddie— y los «hijos» de Venom: Scream, Agony, Phage, Riot y Lasher.

Aunque un tanto ansioso ante la idea de que Eddie Brock y el simbionte sigan libres, Peter Parker asegura a Mary Jane Watson que cumplirán con su parte del trato. No sería hasta más tarde que el héroe arácnido se vería recompensado por estar en buenas gracias con el villano.

Esto ocurrió en: Venom: Lethal Protector #1-6 (1993)

Maximum Carnage

La alianza más icónica entre Venom y Spider-Man también involucró a otros héroes del universo de Marvel Comics. Maximum Carnage podría ser una buena base para un posible cruce entre el Venom del Universo Spider-Man de Sony y el lanzarredes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Para desgracia de los habitantes de Nueva York, el simbionte de Cletus Kasady no fue eliminado en su primer enfrentamiento contra Spider-Man y Venom. Al contrario, se había fusionado con su sangre. Bastó con que el asesino serial cortara sus muñecas con las esposas para liberar nuevamente a Carnage e iniciar una matanza sin precedentes en la Gran Manzana. Peor aún, el asesino serial no estaba solo. Lo acompañan de Shriek (Frances Barrison), el Doppelganger de Spider-Man —producto de Infinity War— y el DemoDuende.

Spider-Man requirió la ayuda de Venom y varios héroes para poner fin a Carnage. Estos incluyen a Morbius, Capitán América, Gata Negra, Estrella de Fuego y Iron Fist.

Esto ocurrió en: Spider-Man Unlimited #1, Web of Spider-Man #101, Amazing Spider-Man #378, Spider-Man #35, Spectacular Spider-Man #201, Web of Spider-Man #102, Amazing Spider-Man #379, Spider-Man #36, Spectacular Spider-Man #202, Web of Spider-Man #103, Amazing Spider-Man #380, Spider-Man #37, Spectacular Spider-Man #203 y Spider-Man Unlimited #2. Todos estos cómics, publicados en 1993, están en orden cronológico.

Planeta de los Simbiontes

Planeta de los Simbiontes no solo fue la primera historia en presentar el origen de la icónica raza alienígena del universo de Marvel Comics, sino que fue otra de las inspiraciones detrás de la primera película de Venom de Sony Pictures. Sin embargo, este origen ya no es canónico.

Al notar que el simbionte lo influenciaba a asesinar y devorar cerebros humanos, Eddie Brock se separa del simbionte. Esto provoca que la forma de vida alienígena emita un grito psíquico que atrae una nave simbionte a la Tierra. En medio de su batalla contra los alienígenas, Spider-Man, la Araña Escarlata (Ben Reilly) y Eddie son transportados a otro mundo. Cabe señalar que este evento fue el primero en revelar la naturaleza de los simbiontes como un raza conquistadora de planetas antes de que sus orígenes fueran alterados en posteriores historias.

Eventualmente, el trío logra regresar a la Tierra para librar una batalla final contra un ejército de invasores y un Carnage que creció 10 metros tras absorber simbiontes. La guerra llega a su final cuando los dos Spider-Men prenden en llamas al Carnage gigante y Eddie —nuevamente unido al simbionte— libera un grito psíquico que provoca que los invasores se suiciden.

Esto ocurrió en: Amazing Spider-Man Super Special #1, Spider-Man Super Special #1, Venom Super Special #1, Spectacular Spider-Man Super Special #1 y Web of Spider-Man Super Special #1. Todos estos cómics, publicados en 1995, están en orden cronológico.

Anti-Venom

Además de su aparición en los cómics, Anti-Venom ha aparecido en varios juegos de Spider-Man y Marvel. ¿Existirá la posibilidad de que veamos a este Venom en el Universo Spider-Man de Sony o el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)?

Después de que el simbionte fuera separado de Eddie Brock, rastros de este permanecieron en su sistema sanguíneo. Cuando Brock desarrolló cáncer, Mister Negative (Martin Li) se ofreció a curarlo con sus poderes. Lo que ninguno de los dos esperaba es que los rastros del simbionte dentro de Eddie mutaran. Este simbionte híbrido se manifestó por primera vez en Amazing Spider-Man #569 (2008) cuando el original trató de unirse nuevamente a Eddie.

Durante su carrera como Anti-Venom, Eddie desarrolló un complejo de mesías y actuó principalmente como aliado de Peter. El simbionte híbrido fue destruido en Amazing Spider-Man #671 (2011) tras ser utilizado como cura para el Virus Araña en el evento Spider-Island.

Esto ocurrió en: Amazing Spider-Man: Nuevas formas de morir (2008), Anti-Venom: Nuevas maneras de vivir #1-3 (2009) y Spider-Island (2011).

Absolute Carnage y El Rey de Negro

Las sagas Absolute Carnage y El Rey de Negro presentan la transición completa de Venom a héroe del universo de Marvel Comics, un tanto similar a su interpretación en las películas de Sony. ¿Acaso veremos a Venom como un héroe en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)?

Poco después de que Eddie Brock se convirtiera nuevamente en Venom, Carnage retorna a Nueva York para hacerse con las columnas de todos aquellos que hayan sido huéspedes de un simbionte. ¿Su objetivo? Resulta que cuando un simbionte se separa de su huésped, residuos del simbionte quedan almacenados en su columna. A estos residuos se les conoce como “códices”. Cletus Kasady desea recolectarlos para invocar al dios de los simbiontes: Knull.

Aunque la alianza entre Venom, Spider-Man y otros héroes logra derrotar a Carnage, el ritual es completado y Knull es liberado de su prisión. Su llegada a la Tierra, precedida por la destrucción de múltiples mundos, envuelve al planeta en el Vacío Viviente. Solo la colaboración entre los héroes de la Tierra y un Venom imbuido con el Uni-Poder —el mismo que convirtió a Spider-Man en el Capitán Universo— pudo detener a Knull de una vez por todas. Tras adoptar el rol de El Rey de Negro, Eddie cede el manto de Venom a su hijo: Dylan.

Esto ocurrió en: Absolute Carnage #1-5 (2019) y El Rey de Negro #1-5 (2020-2021).

¿Cuáles de estas historias esperan ver adaptadas en la gran pantalla para el encuentro entre el Venom del Universo Spider-Man de Sony y el lanzarredes del Universo Cinematográfico de Marvel? ¡Den a conocer sus expectativas en los comentarios!