Después de que Logan perdiera su factor curativo, los lectores de cómics vieron al icónico mutante librar su «última» batalla y morir cubierto en adamantium en la saga muy apropiadamente titulada La Muerte de Wolverine (2014). Aunque los motivos detrás de su muerte eran más que nada comerciales —al fin y al cabo, Disney no quería que sus cómics hicieran publicidad a las cintas de Fox—, el fallecimiento de Logan tuvo importantes repercusiones en el universo Marvel. Desde que X-23 tomara el manto de Wolverine hasta que Spider-Man fuera por un tiempo profesor en la Escuela Jean Grey para estudios superiores.

No obstante, con la adquisión de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Company, nada detuvo al señor ratón de revivir al icónico mutante. En Marvel Legacy #1 (2017), Wolverine revivió y escapó de su caparazón de adamantium con ayuda de la mutante Persephone. Sin embargo, volvió a morir durante los eventos de la saga Dawn of X (2019).

Por supuesto, como bien deberían saber los fanáticos de los cómics, nadie se queda muerto por siempre. Al final de Dawn of X, Logan es «revivido» por medio de un proceso de clonación y decide quedarse a vivir a salvo con los X-Men y el resto de los mutantes en la isla de Krakoa. Después de tanto sufrimiento, todo indicaba que Logan finalmente podría ser feliz.

Por supuesto, las cosas nunca serán tan sencillas para Wolverine.

A través de un tráiler, Marvel ha anunciado una nueva serie protagonizada por el feral mutante. Escrita por Benjamin Percy e ilustrada por Adam Kubert, Wolverine #1 estará a la venta a partir del 19 de febrero. Podrá conseguirse en formato físico y digital.

¿De qué tratará esta nueva serie de cómics, la primera protagonizada por Logan después de seis años? Mientras que la primera historia será un drama noir que girará alrededor de un misterioso asesinato, la segunda brillará por el regreso de Omega Red. ¿Cómo se desarrollará el personaje de Wolverine en estas historias? ¡Habrá que leer para averiguarlo!

