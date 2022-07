Wordle se convierte en juego de mesa

Durante los últimos meses, Wordle se convirtió en un suceso que nació de un simple experimento en internet. Luego fue comprado por The New York Times y buena parte de la «magia» se esfumó, aunque su popularidad continúa. Ahora, Hasbro y The New York Times buscan expandir el alcance de Wordle lejos de las pantallas con un juego de mesa de Wordle. Sí, en forma de fichas.

Wordle: The Party Game está disponible para preordenar en su sitio oficial y a la venta desde octubre. El juego de mesa permite de dos a cuatro jugadores competir una contra el otro para resolver los tradicionales puzles de palabras. Cada ronda, un jugador es designado como el «anfitrión Wordle», quien escribe en secreto una palabra que el resto de jugadores deben intentar adivinar.

Debido a esto mínimo se necesitan dos para jugar esta versión de Wordle en papel, por supuesto.

Como en el juego original, los jugadores solo tienen un máximo de seis intentos para descubrir qué palabra es la correcta. Entre menos intentos utilice un jugador para adivinar la palabra, menos puntos recibe. El jugador con la menor cantidad de puntos al finalizar el juego, gana la partida.

Hasbro también promete variaciones a las reglas clásicas de Wordle, incluyendo un modo contrarreloj y otro por equipos. Wordle: The Party Game tiene un costo de $20 USD, se puede comprar en Amazon y Hasbro Pulse. El paquete incluye tres tableros de Wordle, tres cubiertas, un tablero de palabra secreta, tres marcadores borrables, 45 paneles verdes, 45 paneles amarillos y la guía de juego.

Vía: CNN