Yoshi puede romper su cascarón y eclosionar en el juguete interactivo de Super Mario Galaxy: La película

Con el pronto estreno de Super Mario Galaxy: La película, poco a poco se revelan figuras coleccionables como las de la Cajita Feliz de McDonald’s y nuevos pósteres de la esperada secuela animada de Nintendo e Illumination Entertainment. Como el dinosaurio amigable hace su debut en esta entrega, Hatchin’ Yoshi es el juguete interactivo ideal para pequeños y, por qué no, grandes que quieran decorar sus hogares. Lo más curioso de todo es que al igual que en los juegos, Yoshi viene protegido por un huevo.

Tú decides cuándo quieres ver eclosionar a Yoshi, quien emite sonidos cuando interactúas con el mismo y se mueve para ayudar a ver la luz. Comienza tocando el huevo, golpeándolo y balanceándolo hacia adelante y hacia atrás. Una vez que Yoshi esté listo, comenzarás a ver el huevo mecerse de un lado a otro por sí solo. Escucha atentamente cualquier ruido y observa cómo el huevo se rompe y Yoshi sale. Luego separa las piezas del huevo de Yoshi para sacar al dinosaurio de su cáscara.

Cuando esté fuera de su huevo, puedes guardar la pieza inferior para exhibir y jugar con Yoshi. Pero como sucede con los huevos reales, el resto de cáscaras son desechablee. Puedes darle palmaditas suaves en la cabeza o tocar su nariz para jugar con Yoshi. Ten una conversación con Yoshi presionando su cáscara hacia abajo, luego háblale y observa cómo te responde. Por supuesto, lo escucharás decir su nombre con total alegría.

The Super Mario Galaxy Movie 'Hatchin Yoshi' toy is really cool. pic.twitter.com/T7EoriBpz0 — Stealth (@Stealth40k) February 15, 2026

Este juguete de Yoshi es perfecto para los fans de Super Mario Galaxy: La película y el universo Super Mario en general. Con medidas de 15 cm de alto x 10,8 cm de ancho x 14,5 cm de largo una vez fuera del huevo, este Yoshi es el juguete interactivo perfecto para que los niños lo lleven a todas partes, o para que los padres y tíos decoren sus oficinas y escritorios. Hatchin’ Yoshi se consigue a través de Walmart por $49.88 USD.