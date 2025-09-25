Yu-Gi-Oh! TCG Genesys: esta es la primera actualización de balance al sistema de puntos

A principios de semana Konami presentó Genesys, el nuevo formato de competencia para el TCG de Yu-Gi-Oh!. Ahora, junto al lanzamiento de Doom of Dimensions, Konami ha anunciado su primera actualización de puntos para el formato Genesys de Yu-Gi-Oh! TCG. La actualización de balance se divide en dos categorías principales: cartas cuyos costos han aumentado y disminuido.
Cartas con costo incrementado en la actualización del formato Genesys de Yu-Gi-Oh! TCG
El primer grupo de modificaciones incluye un notable incremento en los puntos de varias cartas que, según Konami, han visto una alta tasa de uso universal. Así que, el objetivo de esta actualización —además de agregar cartas de Tifón Radiante— es la de nivelar el juego y fomentar el uso de más tipos de mazos o decks.
A continuación, se detalla la lista de cartas con costo incrementado en esta actualización:
- Trato del Mundo Oscuro pasa de 0 a 5 puntos.
- Juego de la Gallina de 0 a 7.
- Muerte del Territorio de 0 a 1.
- Variador Dimensional de 5 a 10.
- Dominus Spiral de 0 a 10.
- Dracocola Arthalion de 10 a 20.
- Malvabismo Ouroboros de 0 a 67.
- Artículos de Entierro Insensato de 0 a 3.
- Hacia el Vacío de 1 a 3.
- K9-04 Noroi de 0 a 10.
- K9-66a Jokul de 0 a 13.
- Ketu Dracocola de 0 a 10.
- Ofrecimiento del Brazo Izquierdo de 0 a 7.
- Lirilusc – Canario de Berilo de 0 a 5.
- Lirilusc – Llamada Aviar de 0 a 20.
- Mathmech Sigma de 0 a 7.
- Multi-Universo de 0 a 3.
- Metaverso de 0 a 3.
- Número 38: Dragón Heraldo de la Esperanza Galaxia Titánica de 10 a 20.
- Número 60: Dugares el Intemporal de 0 a 10.
- Número 67: Machacador de Dados de 0 a 67.
- Número F0: Draco Futuro Utopía de 0 a 20.
- Numbers Eveil de 0 a 70.
- Ohime la Mikanko Manifestada de 0 a 33.
- Ojama Dúo de 0 a 2.
- Ojama Trío de 0 a 3.
- Explorador Planetario de 0 a 3.
- Prohibición de 0 a 100.
- Pseudo Espacio de 0 a 3.
- Psi-Bloqueador de 0 a 61.
- Prohibición de Ventas de 0 a 100.
- Star Seraph Scepter de 0 a 5.
- Star Seraph Sovereignty de 0 a 5.
- Retroceso de Transacción de 0 a 7.
- Trap Holic de 0 a 7.
- Vanquish Soul Hollie Sue de 0 a 10.
Cartas con costo reducido en la actualización del formato Genesys de Yu-Gi-Oh! TCG
En contraparte, el sistema de puntos del formato Genesys del TCG de Yu-Gi-Oh! también busca revitalizar el uso de cartas poco convencionales. El costo de estas cartas se ha reducido, incentivando a los jugadores a experimentar con ellas en la construcción de sus mazos. La lista de cartas beneficiadas con esta reducción de costo es la siguiente:
- Arahime la Mikanko Manifestada de 33 a 0 puntos.
- Ala Negra – Chinook el Chorro de Nieve de 5 a 0.
- Ala Negra – Zefiro el Élite de 15 a 13.
- Dragón de Bloques de 40 a 33.
- Ave de Talla y Candado de 7 a 5.
- Rechazo Gladiador de 20 a 15.
- Pluma de Fénix Arpía de 33 a 30.
- Tormenta Fuerte de 25 a 20.
- Prohibición Infinita de 15 a 13.
- Monstruo Renacido de 20 a 15.
- Mulcharmy Meowls de 5 a 3.
- Entierro Prematuro de 27 a 25.
- Regreso de los Señores Dragón de 10 a 7.
Según Konami, las actualizaciones sean cada 4 a 6 semanas, pero esto dependerá de la disponibilidad de datos. Para ver qué cartas se están usando (o no) en las listas de mazos de los torneos. Sin embargo, para temas completamente nuevos como «DoomZ» o «Tifón Radiante», no les asignaremos puntos de inmediato. Queremos ver primero cómo se desempeñan en el juego.
Fuente: Konami