Yu-Gi-Oh! x Hello Kitty y amigos llegan a la Cajita Feliz de McDonald’s Colombia

Yu-Gi-Oh!, la popular franquicia de ‘anime’, ‘manga’ y juegos de cartas, se une con Sanrio (Hello Kitty y amigos) para los nuevos juguetes en la Cajita Feliz de McDonald’s en Colombia. De esta manera, los reconocibles personajes de ambas marcas icónicas se integran de forma inusual en los empaques y menús de la cadena de arcos dorados.

Esta colaboración nunca antes vista, anunciada como Yu-Gi-Oh! x Hello Kitty y amigos, seguramente deleitará a los fanáticos del ‘anime’. Los juguetes de la Cajita Feliz presentan un diseño de combinación llamativo en cada comida. Los personajes de Sanrio se visten como los monstruos en las cartas de Yu-Gi-Oh!. Entre los 10 juguetes coleccionables incluidos en la Cajita Feliz se encuentran:

Hello Kitty x Mago oscuro Cinnamoroll x Dragón blanco de ojos azules Badtz-maru x Dragón negro de ojos rojos Pompompurin x Exodia, el prohibido My Melody x Maga oscura Keroppi x Kuriboh Pochacco x Mago del tiempo Kuromi x Slifer el dragón del cielo Tuxedosam x Obelisco el atormentador Chococat x Dragón alado de Ra

Bueno, millenials con ganas de gastar plata innecesariamente, ahí ya tienen la colección de Sanrio x Yugioh que estaban esperando. (Los ví en Cafam Floresta) pic.twitter.com/h33NW0RmK4 — Wanito – ワニト (@andres5396) August 6, 2024

“Yu-Gi-Oh! y Hello Kitty and Friends son cada uno un fenómeno cultural global por derecho propio, con fanáticos que abarcan todos los rincones del mundo a lo largo de generaciones”, señaló Jennifer Coleman, vicepresidenta de licencias y ‘marketing’ de Konami Cross Media NY, Inc. “Estamos reuniendo dos marcas queridas para esta promoción especial y ofreciendo a los fanáticos algo único e inesperado”, dijo Jill Koch, vicepresidenta sénior de marketing y gestión de marca en Sanrio, Inc.

La Cajita Feliz de Yu-Gi-Oh x Hello Kitty y amigos de McDonald’s disponible en Colombia, ha pasado también por Asia, Europa, Norteamérica y ahora es el turno de Latinoamérica.

Fuente: McDonald’s