Acer Nitro 5 – Análisis

Desde su llegada a Colombia, la serie de ‘laptops’ Nitro 5 de Acer se ha destacado no solamente por la capacidad de sus equipos, sino también por su diseño en la línea ‘gamer’. Sin necesariamente encasillarse en la categoría Predator.

Para el 2023, Acer ha traído a Colombia una actualización de su popular ‘laptop’ o portátil ‘gamer’ Nitro 5 con interesantes novedades, donde su nuevo diseño destaca. Este es más ligero y compacto, dejando de lado la robustez de la versión anterior. Adicionalmente, hemos notado en este equipo mejoras en la batería, componentes y refrigeración.

Especificaciones Acer Nitro 5 AN515-46-R0ZZ

El modelo recibido para realizar nuestras pruebas fue el Nitro 5 AN515-46-R0ZZ, que entre sus especificaciones traía:

Modelo : Acer Nitro 5 2023

: Acer Nitro 5 2023 Procesador: AMD Ryzen 5 6600H

AMD Ryzen 5 6600H GPU : Nvidia GeForce RTX 3050 4GB DDR6

: Nvidia GeForce RTX 3050 4GB DDR6 Memoria: RAM DDR5 8GB 4800Mhz

RAM DDR5 8GB 4800Mhz Almacenamiento: M.2 SSD 512 PCIe Gen 4

Nuestro primer contacto con el equipo fue satisfactorio, pues a simple vista destacan los diseños en su superficie que le dan un sobrio aspecto ‘gamer’. Su montaje compacto lo hace ver como un equipo premium con un peso de aproximadamente 2,5 kilos. La cubierta tiene el característico logo de Acer y resalta por su acabado brillante que, aunque luce muy bien, tiende a llenarse de huellas del tacto con las manos. La parte lateral y donde se conecta el cargador, está bien pensada. El espacio para conectar dispositivos HDMI o periféricos con conexión USB-C es poco convencional en un ambiente profesional, pero ideal en un ‘setup’ ‘gamer’.

Este ‘laptop’ tiene una pantalla IPS de 15.6 Pulgadas FULL HD con una frecuencia de 144Hz. En todos los juegos o vídeos que probamos, destacó la vividez de sus colores. El teclado retro iluminado, a diferencia de las versiones de años anteriores, ya es completamente RGB. Además, el esquema de colores del Acer Nitro 5 del 2023 tiene diferentes configuraciones que por ‘software’ permite unan gran personalización. Las teclas WASD, como es costumbre en este tipo de equipos, vienen marcadas y en general la sensación al escribir o jugar es agradable y muy cercana a la de un teclado mecánico.

Como mencionábamos inicialmente, este dispositivo tiene componentes ‘premium’ y más allá de sus especificaciones técnicas, nos ha encantado que ya tenga incluido el estándar Wi-Fi 6E. Además de otros detalles de “fina coquetería” que elevan el portátil gamer’ de Acer sobre otros similares en el mercado de Colombia: Bluetooth 5.2, un puerto USB-C compatible con ‘display-port’ y micrófono ‘dual array’.

¿Qué tiene que ofrecernos el portátil gamer Acer Nitro 5 del 2023 a la hora de jugar videojuegos?

En títulos como League of Legends, Valorant y Fortnite, el Nitro 5 no tiene ningún problema en correr estos títulos con una configuración gráfica «alta». Adicionalmente, en nuestras pruebas con los juegos de Riot, el ‘laptop’ ‘gamer’ Acer Nitro 5 ha superado los 100 fps. En el caso de Fortnite, los resultados fluctuaban entre 70 y 80 fps sin tener activado el ‘ray tracing’. Cabe resaltar que estas pruebas puntuales se hicieron sin tener abierto nada más que el juego y el cliente.

En juegos con gráficos exigentes como Spider-Man Miles Morales debemos configurar el juego con gráficos medios y ajustes personalizados para obtener una tasa de fotogramas por segundo superior a los 60. Nuestra experiencia ha sido similar con Dirt Rally 5 y The Witcher 3. Este último, recientemente ha tenido una actualización para consolas de actual generación y PC, la cual ha aumentado su exigencia gráfica.

Para las pruebas con 3D Mark, el ‘laptop’ ‘gamer’ de Acer tuvo una puntuación apenas adecuada para las prestaciones que ofrece el equipo. Así que el portátil ‘gamer’ de Acer con 5500 puntos se sitúa en el promedio de los ‘laptops’ de entrada.

El Ryzen 5 6600H que debutó en el tercer trimestre de 2022, destaca por tener 6 Cores y 12 Threads, apenas justo para cumplir con las exigencias de algunos videojuegos y realizar actividades no tan intensivas en procesamiento de datos. En nuestra prueba con Civilization 6: Before the Storm que se enfoca en cargar al procesador, el juego tuvo un rendimiento promedio de 5.6.

Para el control térmico, el portátil ‘gamer’ Acer Nitro 5 AN515-46-R0ZZ tiene un excelente sistema de ventilación que empieza por Nitro Sense, la plataforma de Acer que activa el ‘software’ para el control de ventilación en dos zonas. Una superior junto al teclado y una tradicional en la parte inferior del ‘laptop’ ‘gamer’ de Acer. En el perfil normal, el portátil apenas suena. Sin embargo, en jornadas de alta intensidad en videojuegos es recomendable poner al máximo la ventilación.

En cuanto al consumo de batería, a la hora de correr juegos de alta intensidad pudimos tener hasta 3 horas fluidas. Mientras tanto, en el uso diario el ‘laptop’ llegó a las 6 horas en promedio.

En otros usos como computador de trabajo o de oficina, en lo que pudimos probar, funciona apenas bien. Su teclado es lo bastante cómodo para una jornada de trabajo y el manejo de aplicaciones es fluido. Los tres puertos USB son de gran ayuda, en especial el lateral que permite cargar accesorios con el PC apagado.

Un buen ‘laptop’ para entrar al mundo del ‘gaming’

El lunar de este ‘laptop’ ‘gamer’ de Acer y que no puede pasar desapercibido es que, aunque la RAM es DDR 5 y corre 4800mhz, no es suficiente para sacar el máximo rendimiento en juegos. Afortunadamente su memoria es expansible hasta 32GB. Quizá con más RAM las pruebas hubieran tenido mejores indicadores.

Sin un precio confirmado, el portátil ‘gamer’ Acer Nitro 5 AN515-46-R0ZZ que llega a Colombia en 2023 es un equipo ideal para jugadores de deportes electrónicos (‘esports’) que también estudian o trabajan y requieren algo de movilidad. Es lo suficiente compacto pese a ser un equipo ‘gamer’. Del Nitro 5 AN515-46-R0ZZ del 2023, que usamos en nuestro análisis, destacamos sus opciones de conectividad y solución de ventilación. Es recomendable realizar la actualización de RAM a mínimo 16 GB para aprovechar al máximo el potencial gráfico y de trabajo, ya que se queda corto en multitarea. Este ‘laptop’ correrá cualquier juego lanzado hasta la fecha, aunque no con las opciones gráficas al máximo.