Acer Nitro 5 – Análisis

En los últimos años una de las empresas que ha metido más presupuesto a innovación en el desarrollo de portátiles ha sido Acer, tanto en sus lineas profesionales, las de usuarios tradicionales y con gran enfoque en los gamers.

El Nitro 5 hace parte de esa gama “semi-gamer” que no llega a ser Predator en branding, pero que básicamente contiene el ADN de la marca especializado en su diseño y prestaciones, comparándolo con reseñas anteriores.

El modelo que probamos en cuestión es el Nitro 5 – AM312 – 78SX, que tiene una interesante configuración:

Memoria RAM: 16GB (2×8) DDR 4

HD: Dual M.2. y HDD 1GB

Video: GForce GTX 1660

Procesador: Core i7 9Gen 9750H

Diseño y construcción sobresalientes

El tamaño de la pantalla es de 15 pulgadas a full HD. El panel es IPS y destacamos la visualización desde diferentes ángulos de la pantalla. Es sobresaliente el grosor pues es bastante delgada.

Los acabados del equipo son premium, es una mezcla de colores rojos y negros mate que destacan principalmente por enfocarse en dar un toque futurista, que se engrana con la acentuación en las teclas WASD y flechas para jugar. Por si fuera poco es retroiluminado y su ensamblaje se siente sólido y robusto.

A la hora de jugar el teclado destaca por ser bastante responsivo y la posición en la que quedan las manos lo hacen agradable, pues en el amplio espacio que hay los brazos se pueden apoyar sin problema. Al momento del juego no hemos sentido que los dedos se deslicen de las teclas clave, aunque para una persona con manos grandes, tal vez pueda sufrir un poco en largas jornadas.

El trackpad funciona como en otros equipos de Acer que hemos revisado. Es amplio y tiene función para reconocer click derecho o izquierdo, no hay mucho más que decir pues es el aspecto más regular del laptop: a veces se dispara solo, ‘clickea’ donde no se quiere o simplemente no lo hace.

El peso es bastante aceptable para este tipo de equipos y no te va a generar un dolor de espalda cargándolo al trabajo o universidad. El computador tiene partes calientes y de hecho en la parte inferior tiene un indicador de emergencia que si bien nos asusta pensando que el equipo se recalentará, no hemos sentido del todo esta alta temperatura.

El sonido es bastante sobresaliente. En juegos donde no usamos audífonos (como por ejemplo Civilization VI) se puede sentir claramente diferencias entre altos y bajos, que con la ubicación de los altavoces suenan de forma adecuada para crear una experiencia envolvente.

En cuanto a conectividad viene con 3 puertos USB 3.1, Puerto USB tipo C y salida HDMI, además de una salida Killer ethernet, que son de las mejores que actualmente hay en el mercado. Para manejar partes del hardware puntuales, además de la BIOS, viene con el software Nitro Sense que lleva una tecla de acceso rápido con su logo. Este software permite monitorear la batería, uso del procesador, tarjeta de video y velocidad de los ventiladores, también permite activar configuraciones para ciertas ocasiones, como la de alto rendimiento para jugar.

Aunque aquí en GamerFocus lo nuestro es jugar, también aprovechamos para revisar un poco como es el uso de cada dispositivo en otras acciones que no necesariamente tengan que ver con gaming. En los días que lo pudimos probar este equipo ha funcionado de forma eficiente para oficina aunque poco requerimos de su portabilidad. Para darle un poco más de profundidad corrimos el test PCMark 10 con interesantes resultados:

Estos números de PC Mark 10 solo explican que el computador funciona excelente para navegar y usar Office o suites de ofimática. Para edición de video también se desempeña bastante bien.

Gráficos para los juegos de hoy

El contar con la GTX 1660 y un procesador Core i7 de Intel en novena generación, hace que este equipo virtualmente pueda correr casi cualquier juego del mercado en buena configuración gráfica. Aunque hay que tener en cuenta que sufre de algunos problemas para los poco experimentados, pues si no se configura correctamente el laptop, puede terminar usando la tarjeta de video integrada.

La GTX 1660 se ha convertido en una de las tarjetas de video más versátiles de NVIDIA pues su consumo energético es muy inferior, a pesar de lograr gráficos altos de hasta 1080p y 60fps en gran cantidad de juegos populares. En su versión de laptops, la tendencia se mantiene aunque aquí igual si se siente el consumo energético. Es de aclarar que esta tarjeta no tiene la tecnología RTX.

En nuestra prueba con Final Fantasy XIV: Shadow Bringers, el portátil ha sacado una calificación de «Extremadamente alto», esto quiere decir que en este MMORPG funcionará bien arriba de lo esperado, incluso en las escenas de acción con muchos personajes.

Con el ya clásico 3Dmark ha puntuado con 5.483, que lo sitúa arriba de la media de los laptops gamers que se han ensayado en este software de pruebas.

Algunas pruebas con juegos:

Civilization VI

Con Civilization 6 hicimos prueba de la CPU. En general, correr esta demostración duró 43,5 segundos. Un muy buen puntaje comparándolo con equipos de escritorio.

Strange Brigade

Overwatch

Overwatch se ha mantenido vigente como uno de los shooters esports más populares. En nuestras pruebas con el juego en gráficos ultra a 1920x1080p logramos mantenernos arriba de los 60 fps en todo momento.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

PUBG se mantuvo arriba de los 60 fps en todo momento en gráficos ultra a 1920×1080. La distancia de trazado se despliega bien en este juego.

Un computador versatil

La duración de la batería para trabajo de oficina o multimedia, es decir, navegar por internet o usar Office o ver videos, es aceptable superando hasta las 6 horas en nuestras pruebas. Cuando llega el momento de jugar, si es casi que obligatorio conectar la corriente pues la tarjeta de video es dependiente de ésta, pues no va a durar más de 2 horas en un juego medianamente exigente.

Como sucede en la mayoría de portátiles gamers, en largas jornadas de juego puede aumentar el ruido que generan los disipadores. Una recomendación es siempre tratar de verificar que las ventilas de aire no estén obstruidas y verificar que se tenga activado el modo Coolbost.

El valor de este laptop en Colombia está por los 5,5 millones de pesos, lo que no lo hace un laptop barato pero para sus prestaciones lo mete en un rango justo de precios.

El Nitro 5 de Acer y específicamente este modelo, destaca por ser un equipo versátil e ideal para jugar, trabajar o estudiar. Aunque no es tan liviano como se quisiera, si es lo suficientemente delgado como para no causar estorbo al llevarse en un maletín de espalda.