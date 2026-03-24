Tecnología

Ahora puedes jugar The Legend of Zelda: The Wind Waker en un navegador web o móvil, por lo menos «navegar» una parte

A la mar de consolas.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

El ahora aclamado y antes vituperado The Legend of Zelda: The Wind Waker, original de GameCube, se puede jugar actualmente en Nintendo Switch 2 gracias a una suscripción a Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Sin embargo, son muchos los que todavía quieren el juego como una venta individual en Switch o, en su defecto, la versión HD de Wii U relanzada junto a Twilight Princess. Por ahora esos deseos no se han cumplido, solo los 40 años de la franquicia Zelda sin mención alguna por parte de Nintendo. Sin embargo, puedes jugar gratuitamente The Wind Waker en cualquier navegador, bueno, más o menos.

El proyecto en mención es una reconstrucción con los ‘assets’ originales del mejor título ‘cel shading’ de Nintendo, no una incorporación ni emulación del ISO original de GameCube. En el modo Explore the Ocean solo puedes navegar con Link a bordo del King of Red Lions en busca de tesoros hundidos y tres piezas de la Trifuerza. Puedes usar las flechas o teclas WASD en navegador web y saltar con espacio, o controles táctiles en dispositivos móviles.

- Publicidad -

Aunque Link no se puede bajar del bote y explorar las islas, sí puede navegar alrededor de lugares emblemáticos como las islas Outset, Windfall, Forsaken Fortress, Forest Haven y Dragon Roost, además de la central Tower of the Gods. Los jugadores pueden saltar obstáculos, tomar rupias e incluso personalizar la apariencia de Link para tomar capturas con la Picto Box.

El segundo modo, Rupee’s Game, es más arcade y se centra en conseguir puntuaciones altas, desafiando a los jugadores a recolectar tantas rupias como sea posible mientras evitan los barriles flotantes en un carril cerrado. Si te golpean tres veces, volverás al menú principal. Aunque no puedes jugar al título completo y dista de varios elementos jugables del verdadero The Wind Waker, escuchar la banda sonora original nunca deja de ser muy reconfortante.

Zelda Wind Waker navegador

Aunque esto es agradable desde un punto de vista técnico, no nos hacemos muchas esperanzas. Del mismo modo que el demo no oficial de Grand Theft Auto: Vice City fue retirado de navegadores por orden de Take-Two, creemos que lo mismo le puede suceder a esta versión pseudojugable de The Legend of Zelda: The Wind Waker y Nintendo no tardará en ponerse al tanto del asunto. El hecho que reportemos esto no aumenta las posibilidades, simplemente son cosas que suceden y en el periodismo no tenemos la culpa de informar, pues internet es demasiado grande como para ocultarlo.

⛵️

La aventura de Link

Set de LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time es oficialmente revelado
Set de LEGO The Legend of Zelda: Ocarina…
Película de The Legend of Zelda nos deja ver un adelanto de cómo luce Link, la princesa y a… ¿Impa?
Película de The Legend of Zelda nos deja…
LEGO The Legend of Zelda para 2026: ¿un nuevo set de Ocarina of Time o un videojuego?
LEGO The Legend of Zelda para…
Nintendo actualiza dos registros de DS tras aparecer un año atrás en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EEUU
Nintendo actualiza dos registros de DS…
Nueva línea de tiempo de Zelda confirma lo que ya se sabía: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom son parte de otro universo
Nueva línea de tiempo de Zelda…
Más de:
The Legend of Zelda: The Wind Waker The Legend of Zelda: The Wind Waker
Jupiter Corporation anuncia Picross S Konami Antiques Edition, exclusivo para Nintendo Switch
Revelan detalles de la historia de Super Mario Galaxy: la película que dan fuerza a una teoría sobre Peach y Rosalina
20 mejores juegos de Game Boy Advance
El minimalista Pulmo y sus puzles llegan también a Nintendo Switch
Sea of Stars llega en esta fecha a dispositivos móviles iOS y Android, con guardado cruzado, logros y otros detalles
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Jupiter Corporation anuncia Picross S Konami Antiques Edition, exclusivo para Nintendo Switch
No hay comentarios

Lo último

Cartagena será sede de la Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) en mayo de 2026
Cultura POP
El evento Réplica introduce nuevas armas, comodines y skins a Apex Legends: fecha y detalles
Videojuegos
Fecha, hora y qué van a mostrar en la presentación Xbox Partner Preview de marzo de 2026
Videojuegos
Fatal Fury: City of the Wolves, todos los cambios de la actualización de Blue Mary (marzo 2026)
Esports