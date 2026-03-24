Ahora puedes jugar The Legend of Zelda: The Wind Waker en un navegador web o móvil, por lo menos «navegar» una parte

El ahora aclamado y antes vituperado The Legend of Zelda: The Wind Waker, original de GameCube, se puede jugar actualmente en Nintendo Switch 2 gracias a una suscripción a Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Sin embargo, son muchos los que todavía quieren el juego como una venta individual en Switch o, en su defecto, la versión HD de Wii U relanzada junto a Twilight Princess. Por ahora esos deseos no se han cumplido, solo los 40 años de la franquicia Zelda sin mención alguna por parte de Nintendo. Sin embargo, puedes jugar gratuitamente The Wind Waker en cualquier navegador, bueno, más o menos.

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El proyecto en mención es una reconstrucción con los ‘assets’ originales del mejor título ‘cel shading’ de Nintendo, no una incorporación ni emulación del ISO original de GameCube. En el modo Explore the Ocean solo puedes navegar con Link a bordo del King of Red Lions en busca de tesoros hundidos y tres piezas de la Trifuerza. Puedes usar las flechas o teclas WASD en navegador web y saltar con espacio, o controles táctiles en dispositivos móviles.

Aunque Link no se puede bajar del bote y explorar las islas, sí puede navegar alrededor de lugares emblemáticos como las islas Outset, Windfall, Forsaken Fortress, Forest Haven y Dragon Roost, además de la central Tower of the Gods. Los jugadores pueden saltar obstáculos, tomar rupias e incluso personalizar la apariencia de Link para tomar capturas con la Picto Box.

El segundo modo, Rupee’s Game, es más arcade y se centra en conseguir puntuaciones altas, desafiando a los jugadores a recolectar tantas rupias como sea posible mientras evitan los barriles flotantes en un carril cerrado. Si te golpean tres veces, volverás al menú principal. Aunque no puedes jugar al título completo y dista de varios elementos jugables del verdadero The Wind Waker, escuchar la banda sonora original nunca deja de ser muy reconfortante.

Aunque esto es agradable desde un punto de vista técnico, no nos hacemos muchas esperanzas. Del mismo modo que el demo no oficial de Grand Theft Auto: Vice City fue retirado de navegadores por orden de Take-Two, creemos que lo mismo le puede suceder a esta versión pseudojugable de The Legend of Zelda: The Wind Waker y Nintendo no tardará en ponerse al tanto del asunto. El hecho que reportemos esto no aumenta las posibilidades, simplemente son cosas que suceden y en el periodismo no tenemos la culpa de informar, pues internet es demasiado grande como para ocultarlo.