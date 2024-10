Alarmo, el reloj despertador de Nintendo

El sucesor del Switch no era el único ‘hardware’ que La Gran N estaba preparando. Sabíamos que Nintendo se traía algo «diferente» entre manos, pero no esperábamos que fuera un reloj despertador llamado Alarmo.

Así es, Nintendo lanzó un reloj despertador. Lo que lo hace especial no es solo que reproduzca música y efectos de sonido de juegos como Super Mario Sunshine, Pikmin 4, Splatoon 3, Ring Fit Adventures y The Legend of Zelda: Breath of The Wild, sino que detecta automáticamente nuestros movimientos para dejar de sonar, monitorear nuestros patrones de sueño y más.

Pueden ver un video de este curioso nuevo producto a continuación

Además, Alarmo se puede conectar a internet para descargar más paquetes de música, efectos de sonido y de video. Parece que pronto habrá disponible paquetes de Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons.

¿Alarmo se puede comprar en Colombia?

Inicialmente el reloj despertador Alarmo solo puede ser comprado por suscriptores de Nintendo Switch Online + Expansion Pack en Estados Unidos y Canadá mediante la tienda oficial de Nintendo o en la Nintendo Store de Nueva York. Tiene un costo de $99.99 dólares (aproximadamente 420.000 pesos colombianos).

Este no es un producto limitado y más adelante aparecerá en otras tiendas. Tendremos que esperar a que pase eso para poderlo comprar desde Colombia u otros países.