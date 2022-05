GamerFocus tuvo la oportunidad de charlar con Alex Ziebert, Marketing Técnico de Nvidia para Latinoamérica. En esta conversación indagamos sobre GeForce Now, Nvidia Reflex, la presencia de la compañía en Colombia y cuál es la tarjeta de vídeo o ‘GPU’ favorita de los ‘gamers’ de la región.

¿Cómo han visto el mercado colombiano en los últimos tres años?

Alex nos contó que Colombia, México y Chile son países de la región de Latinoamérica que se caracterizan por tener una preferencia del consumidor hacia los ‘laptops’. Sin embargo, el crecimiento del mercado de Colombia ya venía bien encaminado desde antes del inicio de la pandemia. Esto no quiere decir que en Colombia no existan ‘gamers’ de PC de escritorio, ya que Alex también nos dijo que ese mercado en particular viene creciendo en Colombia desde antes de la pandemia.

«A nivel global tenemos más jugadores activos en GeForce que usuarios en Xbox Live o PlayStation Network». Alex Ziebert, Marketing Técnico Nvidia.

En cuanto al tema de la escases de semiconductores y al acaparamiento de las GPU por parte de los mineros, lo cual ha causado que comprar tarjetas de video en Colombia y otras partes del mundo sea complicado Alex nos dijo que «Sabemos que hay dificultades para que los jugadores adquieran el sistema que quieren, ya sea una PC o una ‘laptop’. En este momento los precios y la disponibilidad están empezando a regresar a la normalidad y estamos haciendo campañas para promover esto».

¿Cuándo regresa vuelven a estar disponibles las tarjetas de video (GPU) para compra en Colombia?

Cabe agregar que la semana anterior, Nvidia comunicó de manera oficial que la serie 30 de tarjetas de vídeo (GPU) ya está disponible en Colombia. Para conocer qué tarjetas de vídeo (GPU) de la serie 30 de Nvidia están disponibles en Colombia, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

«Colombia es uno de los mercados donde tenemos mejor disponibilidad y precio» Alex Ziebert, Marketing Técnico Nvidia.

Con respecto a las tarjetas de video (GPU) disponibles para comprar en el mercado de Colombia, Alex nos contó que en el momento hay muchas opciones disponibles. Entre todas estas opciones de tarjetas de video (GPU) parar comprar, además de la GTX 3050, destaca la GTX 3060 Ti. Ya que con esta tarjeta la mayoría de los juegos corren a 60 FPS y los juegos competitivos por encima de los 140 fotogramas por segundo y en algunos casos alcanzar los 240 FPS.

¿Cuál es la tarjeta de video o GPU más popular entre los ‘gamers’ de Latinoamérica?

img: «La GTX 3050 desde hace unos meses es la GPU con el mejor precio en la región».

Alex Ziebert nos contó que, en la región a pesar de no ser la tarjeta de vídeo más económica, la GTX 3050 es la tarjeta preferida por los ‘gamers’ de PC de Latinoamérica. Alex también nos explicó que, la GTX 3050 es una gran opción gracias a su rendimiento y a que cuenta con todas las bondades de la serie 30 de Nvidia. Así que, a un gran precio, los jugadores podrán obtener tecnologías como ray tracing, DLSS, Nvidia Broadcast y aceleración en programas de renderizado de vídeo.

¿Cómo Nvidia ayuda a mejorar el consumo de energía?

Recientemente, asistimos al lanzamiento de la serie de ‘laptops’ Victus de HP, la cual se caracteriza por tener componentes amigables con el medio ambiente. Así que nos gustaría saber cómo por medio de sus tecnologías Nvidia ayuda al planeta. Alex nos explicó, que sí bien tecnologías como la Max-Q para ‘laptops’ de Nvidia no son hechas pensando en un tema ecológico sí impactan al mismo. Ya que todo lo relacionado con un buen rendimiento energético beneficia tanto al usuario como al planeta.

En las ‘laptops’ con tecnología Max-Q de Nvidia, el DLSS permite conseguir una tasa de fotogramas por segundo (FPS) de 60 FPS usando menos energía.

Nvidia Reflex y la importancia de conocer la latencia o ‘input lag’

Recientemente, conocimos que los nuevos ‘drivers’ o controladores de Nvidia incluirán Reflex Stats. Esta tecnología de Nvidia nos causa bastante curiosidad, ya que conocer la latencia o ‘input lag’ que tienen nuestros periféricos con el PC es importante para mejorar nuestra experiencia de juego o nivel competitivo. GamerFocus, aprovecho la conversación con Alex Ziebert para preguntar sobre sobre varios aspectos de Nvidia Reflex como la compatibilidad con tarjetas de video (GPU) antiguas, periféricos y cómo está nueva tecnología de Nvidia es aprovechada por los equipos de gama baja y media.

Alex nos comentó que los poseedores de tarjetas de video o GPU Nvidia desde la serie 900 en adelante pueden acceder a Nvidia Reflex. Adicionalmente, Alex nos comentó que los computadores que poseen tarjetas de vídeo gama baja o media son los que más provecho sacan a Nvidia Reflex.

Esto debido a que cuando estos PC están trabajando al cien por ciento tienen en cola multiples fotogramas preprocesados por la CPU en cola para ser terminados de procesar por la tarjeta de vídeo. Aquí es donde entra Nvidia Reflex, ya que esta tecnología elimina esta fila de comandos y permite que la latencia o ‘input lag’ de nuestros periféricos sea la óptima.

Adicionalmente, Alex nos explicó que Nvidia Reflex no solo funciona con monitores seleccionados con tasas de refresco altas. Es decir, si poseemos un monitor de 60 Hz y activamos Nvidia Reflex sentiremos que la respuesta mejorará.

«En juegos como Fortnite o Call of Duty: Warzone es donde más se notará el beneficio de Nvidia Reflex» Alex Ziebert, Marketing Técnico Nvidia.

¿Qué juegos podemos esperar que a futuro tengan compatibilidad con Nvidia Reflex?

El simulador iRacing también es compatible con Nvidia Reflex.

Actualmente, los juegos compatibles con Nvidia Reflex Stats —agregados recientemente en los ‘drivers’ o controladores de Nvidia— son Bright Memory Infinite, Fortnite, Rust y Valorant. Así que le preguntamos a Alex qué juegos podemos esperar que a futuro tengan compatibilidad con Nvidia Reflex. Alex nos ha contestado, que en estos momentos no nos puede decir que juegos se unirán al grupo de ocho que actualmente son compatibles con Nvidia Reflex. Sin embargo, Alex nos aclaró que Nvidia Reflex llegará a más juegos y que no necesariamente estos tienen que ser competitivos para aprovechar los beneficios de esta tecnología.

Es importante en juegos de un solo jugador como God of War tener una buena respuesta para esquivar y atacar al enemigo.

¿Cuándo llegará GeForce Now a Colombia?

Alex nos contó que, en el momento, el servicio GeForce Now sí se encuentra disponible en algunos países de Latinoamérica como Uruguay, Brasil, Argentina y Chile. Sin embargo, el desconoce cuándo llegará este servicio de Nvidia a Colombia. No obstante, Alex nos comentó que el servicio GeForce Now puede ser operado por un tercero con todos los beneficios que tienen los usuarios de Estados Unidos. Así que es probable que a Colombia pueda llegar GeForce Now por medio de algún tercero que muestre interés en esta plataforma.

«Con GeForce Now, los usuarios tienen todos los beneficios de una RTX»

Durante la entrevista, nos enteramos que Nvidia ya cuenta con un ‘tier’ de 3080 en Estados Unidos y que en los países de Latinoamérica donde GeForce Now está disponible el máximo ‘tier’ es 2080. No obstante, Alex nos comentó, que con este ‘tier’ los usuarios de GeForce Now en Latinoamérica pueden experimentar gracias a Reflex una latencia más baja que la de una consola en títulos compatibles como Destiny 2.

¿Tiene Nvidia planeado participar en eventos presenciales en Colombia o Latinoamérica?

En la conversación, nos enteramos que por el momento Nvidia no tiene planeado asistir de manera presencial a ningún evento de la región. Sin embargo, la compañía tendrá presencia en Computex 2022 e incluso en esta feria tendrán una conferencia. Otro detalle que nos dijo Alex es que esperemos anuncios sobre juegos con ‘ray tracing’ durante la época del Summer Game Fest 2022.

¿Qué videojuego está jugando Alex Ziebert en el momento?

Alex nos contó que, a pesar de no tener mucho tiempo, él se encuentra jugando Elden Ring y el DLC de Alan Wake. Para terminar, le preguntamos a Alex que le diría a un ‘gamer’ que este por decidir si comprar una consola de nueva generación o un PC ‘gamer’.

Debemos estar pendientes del ‘Path Tracing’, ya que en el futuro empezaremos a escuchar más sobre esta tecnología.

Alex nos contestó que, la competencia de Nvidia no son las consolas, sino las gráficas integradas. Así que, si ya tienen una PC lo único que tienen que hacer es comprar una tarjeta de vídeo y si ya tienen una GPU Nvidia pueden hacer una actualización a RTX.