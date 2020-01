AMD presenta las características y precio de la RX 5600 XT

han sido unos seis meses muy movidos para Advanced Micro Devices, ya que en este corto lapso de tiempo hemos conocido la RX 5700 XT, la RX 5500 y la W5700. Ahora es el turno de para la RX 5600 XT, la cual está destinada a ser la solución de gama media de AMD. Sin embargo, al igual que su hermana menor –la RX 5500– esta nueva tarjeta no tendrá una versión de referencia de AMD.

¿Qué características tiene la RX 5600 XT?

Esta nueva GPU cuenta con la arquitectura RDNA, 36 unidades de cómputo, 6GB de GDDR6 y un bus de memoria VRAM de 192 bits. Hasta este momento, la tarjeta se ve muy similar a su hermana mayor la RX 5700 XT, la cual también cuenta con la misma cantidad de unidades de cómputo. No obstante, esta última tiene un bus de VRAM de 256 bits. En cuanto a las frecuencias, la RX 5600 XT contará con un reloj base de 1375 MHz el cual puede alcanzar los 1560 MHz.

Gráfica de comparación del rendimiento de la 5600 XT contra la GTX 1660 Ti.

AMD no se molestó, durante su presentación, en hacer una comparación de su nueva GPU contra la GTX 1660 Ti de NVIDIA. Así quedó demostrado en dos gráficas, las cuales mostraban el rendimiento –a una resolución de 1080p con las opciones gráficas al máximo– de las dos tarjetas gráficas. Estas pruebas fueron hechas en juegos exigentes como Call of Duty: Modern Warfare, The Division 2 y Gears of War 5. Adicionalmente, AMD también compartió otra gráfica centrada en el rendimiento de las mismas tarjetas gráficas en algunos de los juegos de esports –como Fornite y Apex Legends– y en World of Warcraft: Battle for Azeroth. En ambas se logra apreciar que la tarjeta de AMD logra superar a su competidora.

¿Cuándo y a qué precio llegará la RX 5600 XT a Colombia?

En la conferencia se anunció que la tarjeta de AMD llegará al mercado el 21 de enero, a un precio de $279 (aproximadamente $905.000 pesos colombianos) dólares. Por el momento, se desconoce de manera oficial cuando llegará a nuestro país. No obstante, algunas fuentes internas nos han comentado que la RX 5600 XT llegará al mercado colombiano durante la primera mitad de febrero.

Fuente: comunicado de prensa de AMD