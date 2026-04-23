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AMD Ryzen 9 9950X3D2: precio y especificaciones del procesador con doble caché X3D más rápido del mundo

Así es el nuevo AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition: el procesador más rápido con 208 MB de caché y 16 núcleos Zen 5.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min
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AMD ha lanzado hoy el Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, procesador que se posiciona como la primera CPU de consumo en integrar un diseño de doble stack de caché V-Cache 3D. Esta CPU alcanza una cifra inédita de 208 MB de caché total. Esto, tras años de prototipos basados en la arquitectura Zen 4 y múltiples rumores que circulaban desde mediados de 2025. A diferencia de las versiones anteriores que contaban con un solo stack de caché, el 9950X3D2 utiliza dos chiplets (CCD) optimizados con tecnología X3D.

¿Cuál es el precio sugerido del Ryzen 9 9950X3D2 de AMD?

Con un precio de salida de $899 dólares, el Ryzen 9 9950X3D2 entra con un precio competitivo al mercado de computadores de tope de gama. En especial, el Ryzen 9 9950X3D2 está diseñado específicamente para desarrolladores y creadores de contenido que manejan cargas de trabajo complejas y sensibles a la latencia. La implementación de la segunda generación de 3D V-Cache mejora el flujo de datos y permite que el procesador opere con temperaturas controladas. Gracias a esto, el Ryzen 9 9950X3D2y ofrece un margen mayor para el overclocking mediante herramientas como PBO y Curve Optimizer. Además, su compatibilidad con la plataforma AM5 asegura que no se requieran nuevas placas base o memorias para su uso.

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¿Cuáles son las especificaciones del Ryzen 9 9950X3D2?

El Ryzen 9 9950X3D2 tiene 16 núcleos y 32 hilos con una frecuencia base de 4.3 GHz y escalable hasta 5.6 GHz. Este ligero ajuste en la velocidad de boost, comparado con el modelo estándar, responde a las demandas energéticas de su masiva memoria caché. Esta combina dos CCD con 64 MB de V-Cache 3D cada uno, sumados a los 32 MB de caché interna por chiplet, resultando en 192 MB de L3. Al añadir la caché L2, el total asciende a 208 MB. Como resultado de tal poder, el consumo energético (TDP) se sitúa en los 200W, el nivel más alto visto hasta ahora en un chip del socket AM5.

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Fuente: AMD

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