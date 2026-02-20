Tecnología

AMD Zen 6 «Olympic Ridge»: filtraciones revelan cuántos núcleos tendrán estos nuevos procesadores

La filtración apunta a que, la arquitectura Zen 6 en AM5 ofrecerá 12 núcleos por CCD y 48 MB de caché L3 para 2027.

Algunas filtraciones sobre la próxima arquitectura de procesadores de AMD, denominada internamente como Zen 6 con el nombre clave «Olympic Ridge», han comenzado a circular. Según estas filtraciones, la compañía planea una reestructuración en la configuración de sus unidades de procesamiento (CCD) para elevar el límite de núcleos en sus CPU AM5. La principal innovación técnica de Zen 6 reside en la capacidad de sus complejos de núcleos. Mientras que las generaciones anteriores (Zen 2 hasta Zen 5) mantuvieron un estándar de 8 núcleos por CCD, la arquitectura Zen 6 aumentará esta cifra a 12 núcleos por unidad.

¿Cuál es el impacto de esta decisión?

El paso a un nodo de fabricación de 2 nanómetros (N2) de TSMC (semiconductor taiwanés) permitiría un tamaño de matriz de aproximadamente 76 mm², manteniendo una eficiencia de espacio similar a Zen 2 pero con una densidad de transistores significativamente mayor. En términos de memoria, se estima que cada CCD de 12 núcleos contará con 48 MB de caché L3. Este cambio permitirá a AMD diversificar su oferta mediante configuraciones de un solo CCD y de doble CCD. Según la filtración, la proyección de la línea de productos incluye siete variantes principales:

  • Modelos de doble CCD: 16 (8+8), 20 (10+10) y 24 núcleos (12+12).
  • Modelos de un solo CCD: 6, 8, 10 y 12 núcleos.

De llegar a ser cierta esta información, el mercado de procesadores para 2027 presentará un contraste de estrategias entre AMD e Intel. Mientras que la arquitectura Nova Lake de Intel apunta a configuraciones de hasta 52 núcleos mediante DCT (Dual Compute Tiles), AMD optará por mantener un diseño de hasta 24 núcleos.

A primera vista, la diferencia sugiere enfoques distintos en el consumo energético. No obstante, los reportes indican que los modelos de alto conteo de núcleos de Intel operarán con niveles de TDP (Potencia de Diseño Térmico) considerablemente elevados, mientras que la propuesta de AMD parece enfocada en la compatibilidad con el SKT AM5 y un manejo de energía más alineado a los estándares actuales.

Vía: Wccftech

