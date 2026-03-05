Apple presenta MacBook Neo, una propuesta ‘económica’ con chip de iPhone

El gigante de Cupertino, Apple, anunció una nueva incorporación a su línea de dispositivos portátiles: MacBook Neo. Este equipo viene disponible en cuatro diferentes colores, cuenta con una pantalla de 13 pulgadas y está equipado con un chip A18 Pro, el mismo del iPhone 16 Pro y el Pro Max. Entre los productos de Apple, MacBook Neo puede considerarse como una propuesta económica, ya que su precio inicial es de $599 USD ($499 para quienes tengan descuentos educativos) a partir del 11 de marzo.

El precio y su chip para iPhone en lugar de un chip Apple Silicon de la serie M, lo pone a competir con equipos Windows y Chromebooks económicos. Sin embargo, el chip A18 no es para tomar a la ligera. El A18 Pro en un iPhone 16 Pro ofrece un rendimiento de un solo núcleo que está a la altura de un MacBook Air con procesador M4, y supera al MacBook Air con procesador M1 en puntuaciones multinúcleo. MacBook Neo viene con 256 GB o 512 GB de almacenamiento –$699 USD para este último–, 8 GB de RAM (compatible con Apple Intelligence) y una batería de 36,5 vatios-hora que, según Apple, ofrece hasta 16 horas de uso continuo.

MacBook Neo pesa 1,2 kg y posee un chasis de aluminio de 1,27 cm de grosor en cuatro colores: Blush (rosa), Citrus (amarillo/verde), Indigo (azul) y Silver (plata). No tiene el puerto de carga MagSafe de otros MacBook, pero sí dos puertos USB-C (uno USB 3 y otro USB 2) para carga y datos. Cuenta con un Magic Keyboard del mismo color, pero sin Touch ID para el modelo de 256 GB. Debajo del teclado está el Magic Trackpad, compatible con multitáctil y gestos.

La pantalla retina de MacBook Neo tiene una resolución de 2408×1506 y un brillo de 500 nits, cámara web de 1080p, conector para auriculares y dos altavoces laterales compatibles con Audio Espacial y Dolby Atmos. A través del puerto USB-C trasero, puede conectar una pantalla 4K externa a 60 Hz. Además del A18 Pro, que cuenta con una CPU de 6 núcleos, una GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos para tareas de IA, MacBook Neo es compatible con Wi-Fi 6E y Bluetooth 6.