Tecnología

Apple revela su primer MacBook Pro con pantalla táctil, Proled XDR

No es un iPad con teclado.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Apple presentó al mundo el primer MacBook Pro con pantalla táctil –no solo una barra–, equipado con una pantalla Proled XDR y el icónico logotipo de Apple retroiluminado. Este modelo ya está disponible para su reserva en la tienda de Apple. Junto con este se abrieron las reservas para el nuevo iPad mini con pantalla Oled, el MacBook Pro con chip M6 y el nuevo iMac con chip M6. El MacBook Pro con pantalla táctil y tecnología Proled XDR viene en dos modelos y precios diferentes, colores Space Black y Silver:

  • MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 Pro o Max y pantalla Proled XDR: $2899 USD
  • MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M5 Pro o Max y pantalla Proled XDR: $3399 USD

Si bien el chip M6 llega al modelo base del MacBook Pro y al nuevo Mac, Apple también presentó estos nuevos y modelos con chips M5 Pro y M5 Max, equipados con la pantalla Proled XDR. Esta fue diseñada específicamente para el Mac, no simplemente un iPad con teclado. Los usuarios pueden desplazarse por una página web con un gesto natural, hacer zoom en una fotografía mediante el gesto de pellizcar, arrastrar y soltar diapositivas entre presentaciones, o tocar dos veces una ventana para que ocupe toda la pantalla –o desplazarla rápidamente para ajustarla en su lugar–.

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Este nuevo MacBook con pantalla Proled XDR es también el primero en incorporar la funcionalidad ‘Dynamic Island’ en lugar del clásico ‘notch’. Quizás lo más emocionante para los fanáticos de la manzana mordida, es que supone el regreso del logotipo de Apple retroiluminado en la parte posterior, aunque sea meramente un detalle estético de estatus mientras usas el equipo en una tienda de café con Wi-Fi gratuito.

🍏

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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