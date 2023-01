Aroma Shooter: oler ‘anime’, películas y juegos, cada vez es más real

Desde algún tiempo la industria tecnológica ha jugado con la idea de darle olor y sabor a las imágenes digitales por medio de diversos periféricos. Durante CES 2023, el fabricante Aromajoin reveló el dispositivo ‘bluetooth’ Aroma Shooter para oler ‘anime’, películas y juegos. Como su nombre indica, el objetivo de Aroma Shooter es «digitalizar los aromas y crear un canal de comunicación en el mismo entorno del texto, las imágenes y el audio.»

Los teatros no son ajenos a esta tecnología con su oferta de películas en 4D. Aparte de moverte la silla y salpicarte agua de dudosa procedencia reciclada, arrojan vapor y olores que supuestamente te sumergen en las películas. No son más que trucos de distracción que no aportan mucho a la experiencia «real» de ver un filme en la gran pantalla.

Así funciona Aroma Shooter de Aromajoin para oler ‘anime’, películas y juegos.

Aroma Shooter se pondría en la cabeza como una diadema, compuesta por cartuchos intercambiables de aromas. En lugar de usar aceites o humo, los cartuchos pueden cambiar de esencias en 0.1 segundos sin dejar rastro. El olor es «disparado» directamente al rostro del portador, haciendo la experiencia más personal.

Los usuarios podrán programar hasta 100 esencias personalizadas con un determinado programa, ‘anime’, juego o película. Por ejemplo, olores de frutas como cerezas, uvas y melocotones serían algunos de los más básicos. Humo de cigarrillo, caramelo y café también serían parte del espectro, como bien ilustra Cyberpunk: Edgerunners. Quizás el futuro de implantes cibernéticos olería más a cromo –o a sangre–.

Honestamente, los programas de comida serían la mejor opción para usar esta tecnología.

Sin embargo, tras su debatible utilidad no deja de ser más que una curiosidad pasajera, como el mismo ejemplo de los teatros. Incluso si las series ‘anime’ –tan plagadas de buena comida como suelen ser– son su objetivo primordial a la hora de vender el producto, Aroma Shooter aleja cualquier interés con su elevado precio y poca practicidad.

¿Cuánto cuesta o qué precio tiene Aroma Shooter?

Aroma Shooter viene con seis cartuchos de aromas y tiene un precio de $998 USD, cerca de 5 millones de pesos colombianos. Si los cartuchos alcanzan su máximo de uso, puedes conseguir cada uno de reemplazo por $54 USD. Si tus necesidades olfatorias así lo exigen, sería un gusto bastante elevado para el bolsillo.

Vía: Kotaku